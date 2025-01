Bürgermeisterwahl Altensteig: Jeder Kandidat hat 20 Minuten Redezeit

Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß. Am Freitag, 24. Januar, stellen sich Sebastian Ludwig, Oliver Valha und Sascha Zelenic in der Eichwaldhalle den Wählern vor.

Altensteigs amtierender Bürgermeister, Gerhard Feeß, verzichtet auf die Kandidatur für eine dritte Amtsperiode als Oberhaupt der Flößerstadt. Damit endet seine Amtszeit am 26. April. Vorher müssen die Altensteiger einen neuen Schultes wählen. Als Termin dafür wurde der 2. Februar festgelegt.

Die Altensteiger Bevölkerung hat am Freitag, 24. Januar Gelegenheit, alle Kandidaten bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in der Eichwaldhalle kennenzulernen. Drei Kandidaten stehen zur Wahl und haben eine Einladung zur Vorstellung erhalten. Sebastian Ludwig, Oliver Valha und Sascha Zelenic haben die Möglichkeit, sich in einer 20-minütigen Rede zu präsentieren.

Nach den Einzelvorstellungen werden alle drei Kandidaten gemeinsam auf der Bühne zur einer Fragerunde Platz nehmen. Wahlberechtigte Personen dürfen maximal zwei Fragen . Diese müssen kurz formuliert werden und dürfen nicht länger als zwei Minuten sein. Die Antwort eines Kandidaten auf eine Frage darf höchstens drei Minuten in Anspruch nehmen. Werden mehrere Kandidaten mit einer Frage angesprochen, wird die Reihenfolge, welcher Kandidat zuerst antwortet, durchmischt. Wird nur ein Kandidat mit einer Frage angesprochen, dürfen sich die beiden anderen Kandidaten ebenfalls dazu äußern.

Stadt richtet Live-Stream ein

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Kandidaten kennenlernen können, bietet die Stadt Altensteig einen Live-Stream der Kandidatenvorstellung an. Dieser ist über den Link www.altensteig.de/kandidatenvorstellung abrufbar und bis Freitag, 31. Januar, erreichbar. Fragen, die wahlberechtigte Personen stellen, können im Internet verstanden werden. Ein Bild der fragenden Person wird nicht übertragen.

Möchte ein Fragesteller nicht, dass seine Stimme im Live-Stream zu hören ist, kann die Frage an den bereitgestellten Mikrofonen auf ein Blatt notiert werden. Die Frage wird dann von einem städtischen Mitarbeiter vorgelesen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Gerhard Feeß. Die Kandidatenvorstellung endet spätestens um 22 Uhr.

Mehr als 8000 Wahlberechtigte

Mehr als 8000 Altensteigerinnen und Altensteiger sind bei der Bürgermeisterwahl berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Dies kann nicht nur in den Wahllokalen erfolgen, sondern auch über die so genannte Briefwahl. Der Antrag dafür kann unter www.altensteig.de/wahlen oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung gestellt werden. Als weitere Möglichkeit kann die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und unterschrieben an die Stadtverwaltung zurückgeschickt werden.