Bürgermeisterstelle in Rottenburg: Sorge bei Integrationsbeirat und CDU

Der Vorstand des Integrationsbeirats der Stadt Rottenburg schreibt in einer Stellungnahme von Fatima Kahrimanovic, Daniel Setzler und Pietro Scalera, dass er den Antrag, in dem die Streichung der Ausschreibung Beigeordnetenstelle (Bürgermeisterstelle) für die kommende Gemeinderatssitzung gefordert wird, mit Irritation zur Kenntnis nehme. Der Vorstand spricht sich gegen diesen Antrag aus.

In dem Beitrag heißt es: „Die derzeitige Bürgermeisterstelle trägt Verantwortung für zentrale und strategische Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung. Dazu zählen unter anderem die Stadtkämmerei, das Ordnungsamt, das Integrations- und Ausländeramt sowie weitere bedeutende Einrichtungen wie die Stadtwerke und die Wirtschaftsförderung. Insbesondere das Ausländeramt spielt eine zentrale Rolle für Menschen mit Migrationsgeschichte und ist eine der wichtigsten Schnittstellen zur Verwaltung.“

„Negative Auswirkungen“

Eine glaubwürdige Integrationspolitik könne ohne eine starke Präsenz in der Stadtspitze nicht erfolgreich umgesetzt werden. Weiter heißt es: „Die Streichung der Bürgermeisterstelle würde aus Sicht des Integrationsbeirats erhebliche negative Auswirkungen haben. Die politische Sichtbarkeit von Integrationsfragen würde deutlich reduziert. Integration darf jedoch nicht zur Nebensache werden. Der Beigeordnete hat in den vergangenen Jahren als sichtbarer Vertreter einer aktiven Integrationspolitik sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit agiert. Eine Abwertung dieser Funktion wäre ein Rückschritt für die Integrationsarbeit in Rottenburg.“

Das häufig angeführte Argument der Kosteneinsparung sei aus Sicht des Integrationsbeirats nicht überzeugend. Der Wegfall einer klar definierten Führungsposition führe nicht zu Einsparungen, sondern zu erhöhtem Koordinationsaufwand, längeren Abstimmungsprozessen und organisatorischen Defiziten. Langfristig binde dies mehr Ressourcen und gefährde die Effizienz der Verwaltung.

CDU-Fraktion äußert sich

Auch die CDU-Fraktion im Stadtrat Rottenburg nimmt Stellung zur Diskussion um die Nachbesetzung der Dezernentenstelle nach dem Wechsel von Hendrik Bednarz in das Amt des Landrats des Landkreises Tübingen. Fraktionsvorsitzende Diana Arnold schreibt: „Wir möchten klarstellen: Für uns steht fest, dass die Dezernentenstelle ausgeschrieben werden soll. Eine Streichung der Bürgermeisterstelle lehnen wir entschieden ab. Die Besetzung dieser Position ist von zentraler Bedeutung für die effiziente und zukunftsorientierte Verwaltung unserer Stadt.“

Im Sinne der Transparenz und Fairness setze sich die CDU-Fraktion für eine offene Ausschreibung der Dezernentenstelle ein. „Es ist uns wichtig, dass alle qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit erhalten, sich auf diese verantwortungsvolle Position zu bewerben. Nur so können wir sicherstellen, dass die bestmögliche Person für diese Aufgabe gefunden wird.“

„Keine voreilige Festlegung“

Die Fraktion sei der Überzeugung, dass die Entscheidung über eine mögliche Anpassung der Ressortzuständigkeiten erst nach der Besetzung der Stelle erfolgen solle. „Eine voreilige Festlegung würde die Flexibilität und die Möglichkeit, auf die individuellen Stärken der neuen Dezernentin oder des neuen Dezernenten einzugehen, unnötig einschränken“, heißt es in der Stellungnahme.