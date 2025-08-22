Bürgermeisterin und Mama: Jessica Lang bald wieder im Maulburger Rathaus

Auf einen Kaffee mit
Jessica Lang: Die Bürgermeisterin von Maulburg kommt frisch aus dem Mutterschutz zurück in die Ortsverwaltung. Das öffentliche Interesse ist groß.
In ihrem großen Büro reißt sie erstmal die Fenster auf: Es wird gründlich durchgelüftet. Schließlich war der Raum verwaist, Jessica Lang in Mutterschutz. Dabei konnte sie es allerdings nicht lassen, immer wieder vorbeizuschauen, sie blieb für ihre Vertreter stets erreich- und ansprechbar. Jetzt strahlt sie: Die Freude auf ihren offiziellen Wiedereinstieg ins Berufsleben als Maulburgs Bürgermeisterin am 1. September ist ihr anzusehen.