Bürgermeisterin und Mama: Jessica Lang bald wieder im Maulburger Rathaus

Auf einen Kaffee mit Jessica Lang: Die Bürgermeisterin von Maulburg kommt frisch aus dem Mutterschutz zurück in die Ortsverwaltung. Das öffentliche Interesse ist groß.

In ihrem großen Büro reißt sie erstmal die Fenster auf: Es wird gründlich durchgelüftet. Schließlich war der Raum verwaist, Jessica Lang in Mutterschutz. Dabei konnte sie es allerdings nicht lassen, immer wieder vorbeizuschauen, sie blieb für ihre Vertreter stets erreich- und ansprechbar. Jetzt strahlt sie: Die Freude auf ihren offiziellen Wiedereinstieg ins Berufsleben als Maulburgs Bürgermeisterin am 1. September ist ihr anzusehen.

Jung, ledig, weiblich: Schon im Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl entsprach sie nicht dem üblichen Klischee. Nun, liiert mit Hausens Bürgermeister Philipp Lotter und nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, scheint die Neugier an ihrer Person, an ihrer ganzen Familie noch mehr gewachsen zu sein.

Positive Rektionen

Jessica Lang nimmt’s gelassen – und zeigt Verständnis. „Zumal ich eigentlich nur positive Reaktionen bekomme“, erklärt sie. Dabei zieht sie klare Grenzen: Nicht alle Fragen zum Privatleben werden beantwortet. „Der Fokus soll schließlich auf meinem Amt, meiner Arbeit liegen.“

Dass der Vater ihrer Tochter jetzt in Elternzeit geht, sei tatsächlich immer noch keine Selbstverständlichkeit – und sorgt auch darum für viel öffentliches Interesse. „Er freut sich riesig auf diese Zeit.“ Und: „Familie und Beruf – das muss ja auch für uns vereinbar sein – wie für alle anderen Berufsgruppen auch.“

Familie und Beruf

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich natürlich das Leben, der Alltag. „Da muss ich mich genauso hineinfinden wie alle anderen Mütter auch. Ich bin zuversichtlich, dass ich das hinkriege.“

Blick aufs Rathaus Foto: Gabriele Hauger

Vielleicht wird man durch ein eigenes Kind auch ein bisschen gelassener, verschieben sich Prioritäten? Derlei Vermutungen quittiert sie mit einem feinen Lächeln.... wer weiß. Dass sie eigentlich ziemlich ehrgeizig und perfektionistisch ist, findet sie selbst.

Dabei hatte sie nie geplant, Bürgermeisterin zu werden. Schließlich sei es eine Bauch- und Kopfentscheidung gleichermaßen gewesen. Nach vier Jahren im Rathaus in Maulburg habe sie ausreichend Einblick und Kenntnis gehabt. Und es gefiel ihr hier. Also wagte sie sich in den Wahlkampf – mit Erfolg.

Den Bürgern zugewandt

Jessica Lang ist ein den Menschen zugewandter Politikstil wichtig. Auch darum hat sie Neuerungen wie die bewegte Bürgersprechstunde oder die gemeinsamen Klausurtage von Gemeinderäten und Verwaltung eingeführt. „Ich genieße die oft herzlichen, interessanten und freundlichen Begegnungen mit den Bürgern.“

Maulburg findet sie eine tolle Gemeinde. Es habe hier – trotz der überschaubaren Größe – alles: einen dörflichen Charakter, aber trotzdem eine gute Infrastruktur in Sachen Bildung und Betreuung, zwei Weltmarktführer vor Ort, gute ÖPNV-Anbindung, eine – nicht selbstverständlich! – gute Nahversorgung, eine schöne Landschaft.

Eine tolle Gemeinde

Sie ist gerne Gast bei den Maulburger Vereinen, schaut bei Festen vorbei, führt Gespräche – Grundvoraussetzung für eine bürgernahe Amtsführung.

„Mein Beruf ist sehr erfüllend, die Aufgaben und Voraussetzungen stets im Wandel.“ Probleme könnten unvorhergesehen auftreten – vom Fachkräftemangel bis zu wirtschaftlichen Veränderungen. Und nun eine sicherlich fordernde Finanzlage. „Das muss man schon wollen.“

Eigentlich wollte sie ja Kinderkrankenschwester werden. Diesen Plan habe sie schnell verworfen: „Das Ganze hatte sich beim ersten Erlebnis im OP-Saal erledigt“, lächelt sie.

Ihr soziales Interesse könne sie aber schließlich auch im Rathaus ausleben. Der eigene Mann im gleichen Job – das sei durchaus ein Vorteil. „Jeder versteht den anderen.“

Hobbys als Kraftquelle

Und als Ausgleich hat sie genügend Hobbys. „Ich bin eine Leseratte. Psychologie (was sie im Abendstudium studiert hat), Frauenpolitik, Philosophie, das alles interessiert mich.“ Auch das Reisen liebt sie sehr, zum Beispiel durch Asien.

Und dann ist da noch ihre große Leidenschaft, das Rennradfahren. „Da kann man herrlich abschalten.“ Sie hat noch einige Strecken durchs Wiesental in Planung. Jetzt aber geht es erstmal mit Mann und Baby für ein paar Tage ins Allgäu. Kraft tanken für neue Aufgaben in Maulburg.