Neue Bürgermeisterin Marion Maier siegt in Dotternhausen

Betrag für Wahlbier wird gespendet

Maier (47), die vom Landratsamt "einvernehmlich" zur Gemeinde abgeordnet worden war und seit einigen Wochen das Hauptamt leitet, glaubt, "dass ich mit meinem "Entwicklungskonzept Dotternhausen 2037" die Bürger überzeugen konnte. Nun gelte es, "dass alle an einem Strang ziehen, um die Gemeinde voranzubringen und weiter zu entwickeln." Da das Wahlbier an diesem Abend Corona-bedingt ausfallen müsse, wolle sie einen Betrag spenden, der als "Grundstock für eine neue Bürgerstiftung" in Dotternhausen verwendet werden könne, auf jeden Fall aber dem gemeinschaftlichen Engagement in der Gemeinde zugute kommen soll. Wie sie den Wahlabend verbringen werde, wisse sie noch nicht, betonte sie: "Da lasse ich mich mal überraschen. Denn es sind einige Weggefährten vom Landratsamt hier."