Bürgermeisteramt Mühlenbach: Helga Wössner kandidiert für eine zweite Amtszeit

„Heute, am 19. Juli 2025, um 0:01 Uhr, habe ich meine Bewerbung für eine zweite Amtszeit als Bürgermeisterin unserer Gemeinde Mühlenbach offiziell eingereicht“, schreibt Helga Wössner in einer Pressemitteilung. Es sei für sie ein sehr bewusster Moment und ein klares Zeichen: „Ich bin bereit, weiterhin Verantwortung zu übernehmen. Dies weil ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Gemeinde auch in Zukunft stark, lebendig und selbstbestimmt bleiben kann. Und weil ich weiß, dass wir noch viel gemeinsam erreichen können. Ich bin bereit und es würde mich sehr freuen, diesen Weg gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung weiterzugehen“, heißt es in der Mitteilung.

Ihre berufliche Laufbahn als Rechtsanwältin und Verwaltungsjuristin habe ihr das nötige Handwerkszeug gegeben, um die immer komplexeren Aufgaben einer Bürgermeisterin mit Fachlichkeit anzugehen. Dieses Wissen habe ihr in der ersten Amtszeit geholfen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, rechtliche Sicherheit zu gewährleisten und finanzielle Stabilität zu schaffen, heißt es. „Dies gerade in Zeiten, in denen wirtschaftlicher Druck und steigende Kosten viele Kommunen an ihre Grenzen bringen. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, solide zu wirtschaften, wichtige Investitionen zu tätigen und gleichzeitig sogar Schulden abzubauen“, schreibt Wössner. „Die vergangenen Jahre waren intensiv, herausfordernd und vor allem geprägt von Miteinander. Gemeinsam haben wir viel bewegt: Den Breitbandausbau mit dem verbundenen Kanalausbau als Millioneninvestition vorangetrieben, unsere Landwirte unterstützt, Straßen saniert, Schule, Kindergarten und Feuerwehr gestärkt und vor allem unsere Vereine und das Ehrenamt gefördert. Wir haben viel geschafft, aber auch noch viel vor“, heißt es weiter.

Lesen Sie auch

„In meiner zweiten Amtszeit möchte ich genau dort anknüpfen, wo wir gemeinsam viel erreicht haben, und gleichzeitig neue Impulse setzen: Ich will Familien gezielt fördern, die Gemeindeentwicklung im Innenbereich und die Infrastruktur zukunftsorientiert weiterentwickeln, das Ehrenamt in all seinen Formen stärken und den Zusammenhalt zwischen den Generationen festigen, damit Jung und Alt in Mühlenbach gleichermaßen gut leben können. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, egal ob durch die wachsende Bürokratie, steigende Belastungen oder komplexere Aufgaben in der interkommunalen Zusammenarbeit. Aber genau darin liegt auch eine große Chance. Ich sehe es als sehr wichtige Aufgabe, kreative Wege zu finden, um unsere Selbstständigkeit zu bewahren und unser Mühlenbach fit für die Zukunft zu machen“, schreibt Wössner. In ihrer Zeit als Bürgermeisterin habe sie Mühlenbach als Ort erlebt, der nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern vor allem menschlich stark ist. Der Zusammenhalt, das ehrenamtliche Engagement, die Tatkraft der Bürgerinnen und Bürger beeindrucke sie jeden Tag aufs Neue. „Diese Energie ist es, die mich antreibt und weshalb ich den gemeinsamen Weg weitergehen möchte. Mit aller Kraft möchte ich mich für die Menschen einsetzen, für die Lebensqualität in unserem Ort, für unsere Kinder und Familien, für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die Vereine, für die Betriebe und für alle, die hier leben und arbeiten. Mir ist es dabei besonders wichtig, weiterhin nah an den Menschen zu bleiben. Zuhören, verstehen, erklären, sachlich und neutral zu vermitteln, das war und bleibt mein Anspruch“, so die amtierende Bürgermeisterin.

„Mühlenbach ist mein Zuhause. Es ist für mich selbstverständlich, auch in Zukunft in unserer Gemeinde wohnen zu bleiben und jeden Tag mit voller Energie für das Wohl aller zu arbeiten. Das Bürgermeisteramt ist für mich kein Job, sondern eine Aufgabe, die ich mit Leidenschaft ausfülle. Die Entscheidung habe ich aus dem tiefen Gefühl der Verbundenheit zu unserer Gemeinde und den Menschen, die hier leben, getroffen. Ich trete deshalb erneut an, mit Kopf, Herz und Hand und aus voller Überzeugung“, schreibt Helga Wössner weiter.