Bürgermeister zieht Bilanz: „Das Fest war für Kappel-Grafenhausen wichtig“

Der Jubiläumsabend mit seinen zahlreichen Akteuren – hier die Rhinschnooge Kappel mit ihrem Tanz aus „König der Löwen" – hatte viele Besucher angezogen. Foto: Decoux Mit einem Jahr Verspätung hat Kappel-Grafenhausen seine Goldene Hochzeit begangen. Tausende feierten oder trugen als Helfer zum Erfolg bei.







„Ein voller Erfolg auf ganzer Linie“ – so bezeichnet Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Philipp Klotz das Eingemeindungsfest 50+1, das am Wochenende bei der Halle Grafenhausen und mit der Gemeinderallye auch über beide Ortsteile hinweg gefeiert wurde. Besonders beim Festabend am Samstag war kaum noch ein Sitz in Grafenhausen zu bekommen: Alle 900 Plätze im Zelt und in der Halle waren belegt und auch außerhalb standen noch Bürger und stießen auf das Jubiläum an. Auch am Sonntag waren Halle, Festzelt und Mensa voller gut gelaunter Festbesucher.