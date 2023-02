1 Glockenschlag 18 Uhr. Noch-Bürgermeister Armin Jöchle schließt der Briefkasten auf. Gibt es noch eine Bewerbung für seine Nachfolge? Foto: Lück

18 Uhr war Abgabeschluss für die Bewerber als Bürgermeister von Eutingen. Armin Jöchle kann dann vier potenzielle Nachfolger präsentieren. Nur einer wohnt in Rohrdorf.









Großes Rätselraten nach der Sitzung des Gemeindewahlausschuss: Welche Personen stecken hinter drei Namen, die sich als Bürgermeister-Kandidaten beworben haben?

Markus Tideman aus Fellbach hat sich bisher als einziger öffentlich schon vorgestellt. Der RP-Mitarbeiter will neuer Bürgermeister werden . Nach 32 Jahren Amtszeit geht Amtsinhaber Armin Jöchle (CDU) in den Ruhestand.

18.15 Uhr. Tideman kommt kurz vor 18 Uhr ins Interims-Rathaus in der Schule. Er ist natürlich gespannt, wer sich noch so alles mit ihm bewirbt. Um 18 Uhr – Punkt Glockenschlag – schließt Bürgermeister Jöchle den Briefkasten vor der Schule auf. Leer. Um 18 Uhr war Abgabefrist. Auch der Kasten direkt am Schuleingang: Leer.

Um 18.22 Uhr verliest Bürgermeister Armin Jöchle dann vor dem Gemeindewahlausschuss die Liste der gültigen Bewerber. Fein gelistet nach Eingang der Bewerbung.

Eine Frau und drei Männer wollen Eutingens Bürgermeister werden

Nummer 1 (damit auch die erste auf dem Stimmzettel): Daniela-Georgina Copaceanu (33), Freizeitbetreuerin aus Rottenburg. In Google – nichts.

Nummer 2: Markus Tideman. Er war als erstes an die Öffentlichkeit getreten, präsentierte sich bisher als Zuhörer und Vermittler.

Der Dritte: Benjamin Pellizzer aus Gerlingen. Da gibt’s immerhin einiges auf Facebook und diversen sozialen Medien. Steckt hinter dem 38-jährigen Personaldezernent ein Sportler und Trainer? Der Schwarzwälder Bote hat versucht, den Gerlinger zu erreichen. Bis Redaktionsschluss gab es keine Rückmeldung.

Der Rohrdorfer Bewerber ruft gleich zurück

Dafür ruft die Nummer 4 auf dem späteren Stimmzettel zurück: Michael Wuchinger (61) aus Rohrdorf. Er sagt: „Ich lebe seit vier Jahren in Rohrdorf mit meiner Familie. Es ist meine neue Heimat geworden. In Absprache mit meiner Frau habe ich mit als Bürgermeister beworben. Ich war einer der ersten, die sich erkundigt haben. Meine Unterlagen habe ich durch meine deutschlandweite Tätigkeit aber erst spät abgegeben.“

Das Motto von Wuchinger, der aus dem Management kommt und inzwischen Unternehmers- und Personalberatung macht: „Die Aufgabe in einer Gemeinde in ähnlich wie in einer Firma: Gute Personalführung, gute Finanzkontrolle.“

Wuchinger hat heute schon mit der ersten Gemeinderätin gesprochen und will die Kontakte zu den Ortschafts- und Gemeinderäten als erstes ausbauen. Warum wirft Wuchinger seinen Hut in den Ring? Er sagt: „Eutingen ist meine neue Heimat geworden. Ich will nicht nur reden, sondern auch etwas für meine Kommune tun!“

Ein Zuhörer beim Gemeindewahlausschuss sagt: „Den Wuchinger kenne ich vom Spaziergang.“

Es wird also spannend für den Wähler. Kandidaten Markus Tideman: „Ich hatte mit mehr Bewerbern gerechnet. Ich freue mich aber, dass es mehrere sind und ich nicht der einzige Bewerber bin!“

Vier Kandidaten live auf vier Veranstaltungen

Die Duelle

Die Kandidaten präsentieren sich den Eutinger Wählern auf vier Veranstaltungen: Das erste Duell ist am Freitag, 24. Februar in der Halle in Göttelfingen – mit Livestream! Am Samstag, 25. Februar, ist Termin in der Halle Eutingen. Am Freitag, 3. März Halle Weitingen. Die letzte Veranstaltung ist wieder im Livestream – am Samstag, 4. März, Halle Rohrdorf. Beginn ist jeweils 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, 12. März.