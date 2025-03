Bürgermeister-Wahl in Horb: Läuft sich schon der erste OB-Kandidat warm?

Bürgermeister-Wahl in Horb

Amtsinhaber Ralph Zimmermann (FDP) bei der Gemeinderatsitzung im Januar auf der Zuhörerbank. Am Mittwoch, 25. März, werden die Kandidaten in der nächsten Gemeinderatsitzung vorgestellt.

Jetzt tagt die Vorauswahl-Kommision für die Wahl des Beigeordneten von Horb. OB Peter Rosenberger: „Wir haben genügend Kandidaten." Ist darunter schon einer, der neuer OB von Horb werden will?









Nach der Ankündigung von Peter Rosenberger (CDU), nicht mehr für eine dritte Amtszeit in Horb anzutreten, richten sich alle Augen auf die nächste Gemeinderatsitzung am Dienstag, 25. März. Hier sollen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Beigeordneten- beziehungsweise Bürgermeisterwahl öffentlich vorstellen. Die spannende Frage: Ist unter den Bürgermeisterkandidaten schon einer, der checkt, ob er sich für die OB-Wahl am Sonntag, 13. Juli, aufstellen lässt? Eine Analyse dieser Redaktion.