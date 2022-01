Ausgangsbeschränkungen Bestimmungen treffen Ungeimpfte im Kreis Freudenstadt

Für Ungeimpfte gelten im Kreis Freudenstadt ab Dienstag Ausgangsbeschränkung. Grund ist die hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Sie hatte am Samstag am zweiten Tag in Folge die 500er-Marke überschritten.