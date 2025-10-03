Bürgermeister von Ringsheim: Diese Projekte will Pascal Weber in seiner zweiten Amtszeit angehen

Pascal Weber möchte Ringsheims Bürgermeister bleiben – und das, obwohl laut ihm schwierige Zeiten bevorstehen. Im Gespräch erklärt er, warum.
Ein großes Büro im Obergeschoss des Rathauses mit idyllischem Blick auf die Kirche: Seit 2017 darf Pascal Weber diesen Ort seinen Arbeitsplatz nennen. Vor acht Jahren wurde er mit 96 Prozent der Stimmen zum Ringsheimer Bürgermeister gewählt und strebt nun eine zweite Amtszeit an. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, zeigt sich bei der Wahl am Sonntag, 12. Oktober. Er ist der einzige Kandidat auf dem Stimmzettel.