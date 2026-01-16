Bürgermeister von Kiew: So bedankte sich Vitali Klitschko bei der Gemeinde Hofstetten

Das Engagement Hofstettens für die Ukraine hat neue Aufmerksamkeit erhalten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bedankte sich in einem persönlichen Video.
Was verbindet Vitali Klitschko mit der Gemeinde Hofstetten? Auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten durchaus einiges. Denn Klitschko, der früher als Profiboxer in Deutschland lebte, ist heute der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und die Kinzigtäler Gemeinde unterstützt seit Beginn des russischen Angriffskrieges ihre ukrainische Partnerstadt Trostjanez regelmäßig mit Hilfsgütern. Diese Verbindung hat nun dazu geführt, dass Klitschko sich in einem Video persönlich bei der Gemeinde Hofstetten sowie Bürgermeister Martin Aßmuth für deren Engagement bedankte.