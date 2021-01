Bürgermeister von Enzklösterle "Ich habe nichts gegen Schlittenfahrer"

Enzklösterle/Oberes Enztal - Nach Angaben der Ortspolizeibehörde sei es am 6. Januar feiertagsbedingt zwar zu einem erhöhten Aufkommen an Autos und Besuchern in Poppeltal und Enzklösterle gekommen, jedoch habe sich ein Großteil der Gäste an die Parkraumregeln gehalten und es sei zu keinen größeren Behinderungen gekommen.

Kontrolliert wurde an diesem Tag durch Bürgermeister Sascha Dengler höchstpersönlich, der als Ortspolizeibehörde in der Gemeinde tätig war. "Ein Großteil der Parkverstöße konnte bereits in der Entstehungsphase verhindert werden. Gerade die Buswendeschleife am Ortseingang Poppeltal war am frühen Nachmittag ein zunächst begehrter Parkplatz", so Dengler. "Aber die Fahrzeugführer haben sich sehr einsichtig gezeigt und gleich umgeparkt, weshalb ich es bei einer mündlichen Verwarnung belassen habe", zeigt sich der Schultes froh.