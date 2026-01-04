Bürgermeister trifft Manuel Hagel: Warum Stuttgart Orte wie Empfingen braucht

Wie viel Gewicht haben kleine Gemeinden in Stuttgart? Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner diskutiert mit CDU-Fraktionschef Manuel Hagel über die Rolle von Kommunen.
Politik und Projekte nahbar und verständlich machen – das ist das Ziel des Videoformats „Epfenger Dorfgespräche“ von Bürgermeister Ferdinand Truffner auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde. In der aktuellen Folge war mit Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Baden-Württemberg, ein prominenter Landespolitiker zu Gast – diesmal allerdings nicht im Schotterstüble der Firmengruppe Gfrörer, sondern Truffner besuchte seinen langjährigen Parteifreund Hagel im Landtag.