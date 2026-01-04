Bürgermeister trifft Manuel Hagel: Warum Stuttgart Orte wie Empfingen braucht

Wie viel Gewicht haben kleine Gemeinden in Stuttgart? Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner diskutiert mit CDU-Fraktionschef Manuel Hagel über die Rolle von Kommunen.

Politik und Projekte nahbar und verständlich machen – das ist das Ziel des Videoformats „Epfenger Dorfgespräche“ von Bürgermeister Ferdinand Truffner auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde. In der aktuellen Folge war mit Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Baden-Württemberg, ein prominenter Landespolitiker zu Gast – diesmal allerdings nicht im Schotterstüble der Firmengruppe Gfrörer, sondern Truffner besuchte seinen langjährigen Parteifreund Hagel im Landtag.

Im offenen Gespräch ging es um landespolitische Themen ebenso wie um die Perspektiven des ländlichen Raums. Truffner und Hagel kennen sich bereits aus der Jungen Union und so lag es auch nicht fern, dass sich die Duz-Freunde die einen oder anderen Bälle zuspielten.

Starke Kommunen

Hagel stellte sich den Fragen rund um die Zukunft Baden-Württembergs und betonte dabei mehrfach die Bedeutung starker Kommunen. Gerade Gemeinden wie Empfingen seien tragende Säulen des Landes, wenn es um Ehrenamt, Wirtschaftskraft und gesellschaftlichen Zusammenhalt gehe. Der direkte Austausch vor Ort sei für ihn unverzichtbar, um politische Entscheidungen praxisnah zu gestalten.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs lag auf den Herausforderungen und Chancen des ländlichen Raums. Hagel sprach über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die Stärkung kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie die Herausforderungen in den Bereichen Bürokratieabbau und staatlicher Effizienz. Im gesamten Verlauf des Dialogs zeigte er sich überzeugt davon, dass pragmatische Lösungen und Bürgernähe zentrale Bausteine für eine erfolgreiche Politik seien.

Hagel machte deutlich, dass Politik nicht nur in den Städten gedacht werden dürfe, sondern die Lebensrealität der Menschen vor Ort stärker berücksichtigen müsse. Bei der Frage, welche Verwaltungsebenen Hagel als Ministerpräsident von Baden-Württemberg bei einer Verwaltungsreform einsparen wolle, blieb er etwas vage – in früheren Reden habe er da eher mehr Kante gezeigt als aktuell im Video, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Empfingen. Auf die Frage im Nachgang, ob Truffner auch Hagels direkten Konkurrenten, Cem Özdemir zu einem Gespräch eingeladen habe, antwortete er: „Natürlich. Nur habe ich bis heute keine Antwort von Herrn Özdemir erhalten.“ Er würde dann auch eine vegetarische Vesperplatte anbieten, so Truffner schelmisch.

Truffners Kommunikation

Das Format „Epfenger Dorfgespräche“ ist mittlerweile mit der vierten Folge durchaus ein Teil der Kommunikationsstrategie Truffners: In ruhiger Atmosphäre entstehen Gespräche, die politische Zusammenhänge greifbar machen und den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Entscheidungsträgern fördern. In einer der nächsten Folgen wird Truffner mit einem Vertreter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu der Perspektive der Gemeinde in diesem Bereich und anstehenden Projekten sprechen – obligatorisch dann wieder im Schotterstüble mit einer ordentlichen Vesperplatte und Getränken.

Folge auf Youtube

Die aktuelle Folge mit Manuel Hagel ist auf Youtube abrufbar und richtet sich an alle, die sich für Landespolitik interessieren – insbesondere aber an diejenigen, die wissen möchten, welche Rolle Gemeinden wie Empfingen in den politischen Überlegungen in Stuttgart spielen.