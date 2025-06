Bürgermeister-Stammtisch in Hardt: Mehr Vereine beim Dorffest beteiligt

1 Bürgermeister Michael Moosmann stellte sich den zahlreichen Fragen der Besucher des Bürgermeister-Stammtischs. Foto: Dold Stromausfälle, Blitzer, Rohrbrüche und Müll: Das waren nur einige der Themen, die am Bürgermeisterstammtisch im Grünen Baum besprochen wurden.







Link kopiert



Michael Moosmann stand den Hardtern Rede und Antwort bei ihren Fragen. Zur „Sauerei“ an den Glas- und Altkleidercontainern bei der Halle erkundigte sich Rudl Fix. „Ein Problem, aber nicht nur in Hardt“, befand Moosmann. Der Einsatz einer Kamera sei zum einen aus Gründen des Datenschutzes schwierig. Außerdem seien Leute nachts meist nicht zu erkennen und das Auto werde nicht im Einzugsbereich der Kamera geparkt. In Schramberg habe die Kamera am Schweizer-Parkplatz nicht viel gebracht.