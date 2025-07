Bürgermeister Rohrdorf: In 100 Tagen 50 externe Termine absolviert

1 Seit 100 Daniel Jendroskas Arbeitsplatz: der Bürgermeister-Schreibtisch im Rathaus Rohrdorf. Foto: Jendroska Seit dem 1. April ist Daniel Jendroska Bürgermeister der Gemeinde Rohrdorf. Nach 100 Tagen im Amt zieht er nun eine erste Zwischenbilanz.







„Die Anfangszeit war vor allem vom Kennenlernen geprägt – mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinderatsgremien, der Verwaltung und vielen engagierten Menschen, die unser Gemeindeleben tragen“, so Jendroska gegenüber der Redaktion. In den ersten 100 Tagen habe er an über 50 externen Terminen teilgenommen, darunter Workshops, Ausschusssitzungen, Veranstaltungen zur Ortsentwicklung, zur Wasserversorgung oder zum Katastrophenschutz. Auch intern sei viel in Bewegung gekommen.