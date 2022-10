1 Unser Foto zeigt Heiko Lebherz im September 2010 am ersten Tag an seinem neuen Arbeitsplatz im Rathaus von Ratshausen. Jetzt ist er zum Bürgermeister in Haigerloch gewählt worden – und Rathausen braucht einen Nachfolger. Foto: Stefani

Nach der überraschenden Wahl von Heiko Lebherz in Haigerloch muss sich die Schlichemtalgemeinde Ratshausen einen neuen Bürgermeister suchen. Dessen Wahl wird voraussichtlich jedoch erst im kommenden Jahr stattfinden.















Ratshausen - Der stellvertretende Rathausener Bürgermeister Andreas Koch betont: "Selbstverständlich haben wir die diversen Szenarien durchgespielt und durchgesprochen. Wir haben auch das nun eingetretene Szenario, Wahlsieg im ersten Wahlgang, besprochen."

Nach Angaben von Koch steht folgender Fahrplan in Ratshausen zeitnah an: Wahlausschuss bilden, Ausschreibung formulieren, Bewerbungsfrist festlegen und Veröffentlichung der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger und unter Umständen in weiteren Medien.

Wie Koch gegenüber dem Schwarzwälder Boten betont, könnte die Bürgermeisterwahl frühestens Ende Dezember stattfinden. Da allerdings die beiden Sonntage 25. Dezember und 1. Januar für eine Bürgermeisterwahl auszuschließen sind, werde die Wahl Anfang bis Mitte Januar stattfinden.

Die Gemeinde ist gefordert

Koch betont: "Beim sensationellen und sehr klaren Wahlsieg von Herrn Lebherz gab es meiner Meinung nach zwei Gewinner. Zum einen Herr Lebherz selber und zum anderen die Stadt Haigerloch und deren Teilorte. Da wir in Ratshausen Herrn Lebherz nun leider verlieren werden, steht meiner Meinung auch die Position von Ratshausen fest – de facto sind wir als Gemeinde nicht die Gewinner dieser Wahl."

Der Freund freut sich mit

Persönlich und mittlerweile als Freund freue er sich aber dennoch sehr über den Wahlsieg von Heiko Lebherz. "Ich gönne ihm von Herzen diese neue Herausforderung mit vielen neuen Möglichkeiten. Ich danke ihm für die hervorragende Arbeit, die er für Ratshausen geleistet hat. Er hat unsere Gemeinde die letzten zwölf Jahre geprägt und sehr weit nach vorne gebracht."

Koch hebt auch die sehr angenehme, vertrauensvolle und kompetente Zusammenarbeit mit Lebherz hervor. "Wir können als Gemeinde eine makellose Bilanz ausweisen, und dies ist mitunter auch sein Verdienst." Heiko Lebherz hinterlasse ein hervorragend bestelltes Haus. Und dies bietet laut Koch – als Werbung in eigener Sache – "potenziellen Nachfolgern von Herrn Lebherz und interessierten Bürgermeisterkandidaten von Ratshausen alle Möglichkeiten".