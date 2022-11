1 Jürgen Fuchs hört auf: Der amtierende Bürgermeister von Ostelsheim stellt sich 2023 nicht mehr zur Wiederwahl. Foto: Biermayer

Seit 35 Jahren ist Jürgen Fuchs in der Ostelsheimer Verwaltung tätig, seit knapp 16 Jahren ist er Bürgermeister. Er hat die Geschicke des Ortes über Jahrzehnte in der Hand gehabt. Nun verkündet er seinen Abschied. Der Gemeinderat dankt – und stellt die Weichen für die Nachfolge.















Ostelsheim - Es war 1987 als Jürgen Fuchs ins Ostelsheimer Rathaus kam – damals noch 25-jährig und zunächst als Kämmerer. Nachdem der damalige Bürgermeister Reiner Litiwin 2007 nach 24 Jahren Amtszeit nicht mehr antrat, warf Fuchs seinen Hut in den Ring. Bei der Wahl am 30. April 2007 holte er 59,4 Prozent der Stimmen, setzte sich damit deutlich gegen drei Mitbewerber durch und war der neue Bürgermeister. Kinderbetreuung, Waren- und Dienstleistungsangebot und wirtschaftliche Entwicklung in Ostelsheim waren auch schon damals die bestimmenden Themen.

Nach seiner ersten Amtszeit, stellte sich Fuchs 2015 zur Wiederwahl. Knapp 71,2 Prozent der Stimmen holte er am 19. April 2015 und tütete so eine zweite Amtszeit ein. Die Konkurrenz war aber deutlich geringer als bei seiner ersten Wahl. Nur das Hausmeister-Ehepaar Gaiser stellte sich zum Spaß als Gegenkandidaten auf. Vor allem Breitband- und Nahversorgung waren die Themen der damaligen Wahl.

Eine dritte Amtszeit für Jürgen Fuchs wird es aber nicht geben. "Nun bin ich 60 Jahre alt und stehe vor der Entscheidung, ob ich mich im kommenden Jahr erneut um das Amt des Bürgermeisters mit einer Amtszeit von weiteren acht Jahren bewerbe", erklärte er kürzlich im Ostelsheimer Gemeinderat. Er habe sich lange mit seiner Familie beraten.

Schwere Entscheidung

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. "Ich werde mich im kommenden Jahr nicht mehr um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Ostelsheim bewerben", gab er seinen Abschied bekannt. Seine gute und erfüllende Zeit im Dienste der Gemeinde werde 2023 zu Ende gehen. Er werde sich bis zur letzen Minute mit aller Kraft für Ostelsheim einsetzen.

Auf Erfolge verwiesen

Fuchs verwies in seiner Rede auf seine Erfolge als Bürgermeister: Kläranlagenmodernisierung, Kanalsanierungen, Modernisierung der Straßenbeleuchtung, Neubau des Kindergartens mit Bauhof und Feuerwehrmagazin, ein neuer Radweg sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Sohlengrund und des Neubaugebietes Fuchsloch.

Trotz der vielen Investitionen sei die Gemeinde schuldenfrei und habe eine ordentliche Rücklage, zeigte sich Fuchs stolz. Aktuell saniere man die Grundschule, bald fahre die Hesse-Bahn und einen Nahversorger habe Ostelsheim mit Norma auch bald. Er beklagte aber auch zunehmende bürokratische Hindernisse.

Ostelsheim sei eine attraktive Gemeinde und werde deshalb auch einen guten Nachfolger finden, meinte Fuchs. Den wird der knapp 2500 Einwohner starke Ort am 2. April nächsten Jahres wählen, entschied der Gemeinderat. Eine etwaige Neuwahl wurde auf den 23. April terminiert. Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters beginnt am 18. Juni 2023. Bewerbungen können vom 21. Januar bis zum 6. März um 18 Uhr abgegeben werden. Am 17. März ist eine Kandidatenvorstellung geplant.

Auch einen Wahlausschuss bestimmte der Gemeinderat. Von Amtswegen ist Fuchs dessen Vorsitzender. Hauptamtsleiterin Sara Hartmann ist seine Stellvertreterin. Für die "Freie Wählervereinigung" sitzt dort Michael Dürr (Stellvertreter: Klaus Richter), für "Unser Ostelsheim" Tobias Cascio (Julia Dreßler) und für die "Unabhängige Liste" Matthias Kröner (Jessica Klötzer).

Lob vom Gremium

Und der Gemeinderat – in Person des stellvertretenden Bürgermeisters Michael Dürr (FWV) – bedankte sich auch noch bei Fuchs. "Wir respektieren die Entscheidung mit einem weinenden Auge", so Dürr zu Fuchs’ Abschied. Er habe viel auf den Weg gebracht. Vielleicht komme er in Zukunft ja mal mit der Bahn hier her um einzukaufen, scherzte Dürr in Bezug auf die zwei unter Fuchs begonnenen Großprojekte.

Der Bürgermeister habe mit dem Gemeinderat immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Gemeinsam habe man viele wichtige Entscheidungen getroffen. "Wir waren ein gutes Team", resümierte Dürr. Fuchs war durch dieses Lob sichtlich gerührt und hatte kurzzeitig Mühe, die Sitzung fortzusetzen.