1 Moderator Jakob Crone (zweiter von rechts) sprach mit dem Jugendgemeinderat und Bürgermeister Tobias Uhrich (rechts) über Kommunalpolitik. Foto:

Rund 8000 Neurieder Bürger sind bei der Kommunalwahl am 9. Juni dazu berechtigt, ihre Stimme abzugeben – darunter sind 461 Erstwähler. Damit letztere gut vorbereitet sind, bot die Gemeinde eine Infoveranstaltung im Juze in Altenheim.









In weniger als zwei Monaten stehen die Kommunal- und Europawahlen an. 8,6 Millionen Menschen sind in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Davon sind eine halbe Million Erstwähler. Darum hat die Gemeinde Neuried zusammen mit der Initiative „Erste Wahl BW“ ein Erstwählerforum angeboten. Knapp 200 Schüler nahmen am Morgen in der Realschule Neuried teil. Am Abend fand der Workshop nochmals im Jugendzentrum statt. Unter anderem ging es um die Frage „Wie gebe ich meine Stimme ab?“.