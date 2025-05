1 Die Bauarbeiten an der B 294 in Loßburg sollten ursprünglich im Oktober 2022 abgeschlossen sein. Fertig war alles letztendlich erst im Oktober 2024. Foto: Gemeinde Dass die Bauarbeiten an der B 294 abgeschlossen sind, will Loßburg mit einem Straßenfest feiern. Bürgermeister Christoph Enderle steuert drei Fässer Bier bei.







Die Sanierung der Bundesstraße 294 in Loßburg hat tiefe Löcher in die kommunalen Kassen gerissen. Und sie hat die Nerven der Anwohner, aber auch der Verwaltungsmitarbeiter sehr strapaziert, teilt die Gemeinde Loßburg in einer Pressemitteilung mit.