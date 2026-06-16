Am 12. Juli wählt Neubulach einen neuen Rathauschef. Lars Dannenmann ist der dritte Bewerber. Der Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter erklärt, was ihn zur Kandidatur motiviert.
Für Lars Dannenmann ist Neubulach nicht einfach ein Ort auf der Landkarte. Es ist sein Zuhause. Und genau deshalb bewirbt er sich um das Amt des Bürgermeisters – mit Herz, Leidenschaft und dem festen Willen, Verantwortung für die Zukunft seiner Heimat zu übernehmen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.