Am 12. Juli wählt Neubulach einen neuen Rathauschef. Lars Dannenmann ist der dritte Bewerber. Der Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter erklärt, was ihn zur Kandidatur motiviert.

Für Lars Dannenmann ist Neubulach nicht einfach ein Ort auf der Landkarte. Es ist sein Zuhause. Und genau deshalb bewirbt er sich um das Amt des Bürgermeisters – mit Herz, Leidenschaft und dem festen Willen, Verantwortung für die Zukunft seiner Heimat zu übernehmen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Der 43-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Altbulach – dort ist er auch aufgewachsen. Nach seinem Maschinenbau-Studium arbeitete er zwei Jahre lang als Konstrukteur. Inzwischen ist er Maschinenbauingenieur in der Entwicklung einer Neubulacher Firma, in der er schon seit 16 Jahren arbeitet.

Seit der Jugendzeit im CVJM

Und jetzt möchte Dannenmann Bürgermeister werden. Den Job könnte er, wie er sagt, „nie woanders machen“. Neubulach „liegt mir sehr am Herzen“, meint er und erzählt, dass er dort eine tolle Kindheit und Jugendzeit hatte. Er ist in der Stadt verwurzelt, und deshalb möchte er seine Heimat weitergestalten und fit für die Zukunft machen. Schon als Jugendlicher trat er in den CVJM ein und ist bis heute aktives Mitglied. Zwölf Jahre lang war er im Kirchengemeinderat und 2019 ist er für die Unabhängige Wählervereinigung in den Gemeinderat gewählt worden. Er ist kein Parteimitglied. 2024 kam das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters dazu.

Und in dem hat er gerade alle Hände voll zu tun. Seit Bürgermeisterin Petra Schupp im Sommer vergangenen Jahres einen Herzinfarkt hatte, musste Dannenmann immer wieder die Geschicke der Stadt leiten. In Summe seien es nun neun Monate, in denen er an der Spitze von Neubulach agierte. Es sei eine „knackige“ Zeit gewesen – und noch immer seien es 50 bis 60 Stunden im Monat, in denen er als stellvertretender Bürgermeister arbeitet. Doch zugleich war die Zeit auch der Türöffner dafür, dass Dannenmann jetzt den Schritt zur Kandidatur wagt. Er sei in viele Entscheidungen involviert und bekomme tiefe Einblicke in die Verwaltungsarbeit.

Ein Natur- und Familienmensch

Dannenmann schätzt das Rathaus-Team, die gute Zusammenarbeit und, dass man „gemeinsam die Kommune am Laufen gehalten“ habe. Was ihm die neun Monate auf dem Stellvertreter-Posten gezeigt haben: „Man denkt schon, als Gemeinderat kann man viel bewirken, aber als Bürgermeister noch mehr.“ Direkt an Entscheidungen „dran zu sein, das hat schon seinen Reiz“. Durch die monatelange Arbeit in der Verwaltung wisse er nun, was auf ihn zukommen würde als Rathauschef.

Wenn der 43-Jährige mal nicht in der Firma oder im Rathaus ist, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie. Zudem ist er seit mehr als zehn Jahren Hobbyimker, er arbeitet gerne im Wald, pflegt seine Streuobstbäume und genießt es, in der Natur unterwegs zu sein, auch mit dem Fahrrad.

Blick auf den Klimawandel

Und was sind für ihn die wichtigsten Themen, die er als Bürgermeister angehen würde? Einiges lasse keinen Gestaltungsspielraum zu. Denn Themen wie die in die Jahre gekommene Infrastruktur, Kanalsanierungen und der Glasfaserausbau müssen angegangen werden, ist sich Dannenmann sicher. Doch auch die Vereine gelte es zu unterstützen und neues Bauland für Gewerbe und Wohnraum müsse entstehen. Die Kindergärten sollten erneuert werden, genauso wie einige alte Gebäude, so der Bürgermeister-Kandidat. Mit Blick auf den Klimawandel seien auch der Waldumbau und die Erschließung neuer Wasserressourcen bedeutend. Die finanzielle Lage werde immer herausfordernder, weshalb es wichtig sei, „mit dem zu haushalten, was wir haben“ und Fördermittel zu generieren.

Das persönliche Gespräch mit den Bürgern ist für Dannenmann bedeutsam – nicht nur im Wahlkampf, sondern auch nach der möglichen Wahl, wie er erzählt: „Ich bin von hier, ich kenne viele Zusammenhänge, viele Leute.“ Durch seine Tätigkeit als Gemeinderat sei er sehr gut vernetzt in der Stadt. Ein fairer Umgang miteinander, Kompromissbereitschaft und auch andere Meinungen akzeptieren – das wäre ihm als Bürgermeister wichtig.

Der Termin für die Bürgermeisterwahl in Neubulach ist für Sonntag, 12. Juli, angesetzt. Die Amtszeit von Amtsinhaberin Petra Schupp endet am 30. Juni. Schupp hatte im April nach längerem Ausfall aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt.