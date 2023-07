Jetzt hat Obernheim offiziell wieder einen Schultes : Am Donnerstagabend wurde Alexander Hofer in der Festhalle vereidigt. Er freue sich auf sein neues Amt, sagt er, weiß aber auch, dass einige Herausforderungen vor ihm und der Gemeinde liegen

Als „wichtiges und feierliches Ereignis“ bezeichnete der stellvertretende Bürgermeister Johannes Huber in seiner Ansprache die Amtseinsetzung Alexander Hofers als neuen Bürgermeister der Gemeinde Obernheim, der damit die Nachfolge von Josef Ungermann antritt.

Huber blickte auf den 26. März zurück: Damals war Hofer mit einer Mehrheit von 59 Prozent zum neuen Schultes gewählt worden. „Die Bürger von Obernheim blicken mit Spannung auf ihren neuen Bürgermeister“, sagte er.

Mit helfender Hand und kritischem Blick

Das große Vertrauen, dass die Wähler ausgesprochen haben, sei auch eine Verpflichtung: „Sie erwarten eine zielorientierte Sacharbeit und vertrauen darauf, dass Sie die Probleme zügig anpacken“, so Huber.

Unterstützung versprach Huber durch die Mitglieder des Gemeinderats. „Wir hoffen auf ein faires, offenes Arbeitsklima“, sagte er und erklärte, die Räte würden den neuen Bürgermeister aber auch kritisch beobachten. Das seien sie schließlich der Gemeinde schuldig. Dennoch sollten die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden, so Johannes Huber. Denn die Lebensqualität im Ort hänge vor allem auch an den Bürgern, auf deren Engagement der Bürgermeister angewiesen sei. Deshalb liege die Zukunft von Obernheim auch in den Händen eines jeden Einzelnen.

Die Vereidigung und Verpflichtung Hofers übernahm die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Bayer. Sie dankte zunächst Johannes Huber, der im vergangenen halben Jahr viel Zeit und Energie verwendet habe, um Obernheim am Laufen zu halten. Es sei durchaus keine Selbstverständlichkeit, sich derart für das Ehrenamt einzusetzen.

Landrat Pauli gratuliert Hofer und überreicht ihm unter anderem einen Fußball, signiert von den Bürgermeistern. Foto: Sabine Kappe

Nachdem Alexander Hofer den Diensteid abgelegt hatte, war Landrat Günter-Martin Pauli sein erster Gratulant. Er überreichte Hofer unter anderem einen von den Bürgermeistern unterzeichneten Fußball und freute sich auf ein „sportlich, faires Miteinander“.

Der Nusplinger Bürgermeister Jörg Alisch beglückwünschte Hofer im Namen der Bürgermeisterkollegen sowie als Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft. „Möge es Dir gelingen, hier Deinen Weg zu finden, so dass Du ihn gerne gehst“, ermunterte er seinen neuen Amtskollegen.

Foto: Sabine Kappe

Glückwünsche der katholischen Kirchengemeinde überbrachten Günther Moser vom Kirchengemeinderat und Gemeindereferentin Anja Hermle. Sie wünschten Hofer viel Freude im neuen Amt und erbaten dafür Gottes Segen.

Kinder sind für den neuen Schultes das Wichtigste

Im Namen der Obernheimer Vereine gratulierte Thorsten Scheurer dem neuen Gemeindeoberhaupt und bat weiterhin um tatkräftige Unterstützung der Gemeinde für die Vereinsarbeit im Ort. Das Schlusswort des Abends, der vom Musikverein „Lyra“ und dem Männergesangverein „Harmonie“ musikalisch umrahmt wurde, hatte Alexander Hofer: „Ich brenne dafür, Obernheim in die Zukunft zu lenken.“ Er weiß aber auch: „Einige Herausforderungen liegen vor uns“, und gab zu Bedenken, dass er kein Freund davon sei, Dinge blind zu versprechen. Entscheidungen müssten mit Besonnenheit und Weitsicht getroffen werden.

Allem voran stehen für Hofer der Erhalt von Kindergarten und Schule. „Kinder sind das Wichtigste“, sagte er. Alle Themen könnten im gegenseitigen Austausch geklärt werden. „Man muss oifach miteinand schwätza“, betonte der Schultes und forderte: „Es gibt viel zu tun – packen wir es an!“