Bürgermeister ist guter Dinge: Die B 3 in Kippenheim könnte ab Montag wieder frei sein

1 Die B 3 in Kippenheim ist seit Sonntag gesperrt. Der Verkehr wird über die Poststraße umgeleitet. Foto: Piskadlo

Die Kippenheimer Ortsdurchfahrt, die zurzeit aufgrund eines nach einer Verpuffung einsturzgefährdeten Gebäudes gesperrt ist, könnte am Montag wieder frei sein. Zunächst stehen Sicherungsmaßnahmen an.









Wie Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod informiert, hat es in den vergangenen Tagen mehrere Abstimmungsgespräche über das weitere Vorgehen gegeben. Zu der Verpuffung in einem Gasofen war es in der Nacht auf Sonntag gekommen. Die Feuerwehr musste zum Fachwerkhaus anrücken, Baufachberater des THW stellten fest, dass das Gebäude zumindest zum Teil einsturzgefährdet sei. Seit Sonntag ist die Obere Hauptstraße in Kippenheim zwischen der Post- und der Allmendstraße daher gesperrt.