Bürgermeister ist fassungslos: Gedenkstein zu 50 Jahre Neuried wird schon wieder komplett zerstört

Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte in Neuried das Denkmal zum 50-jährigen Gemeindebestehen zerstört. Die Verwaltung hatte die Stele erst kürzlich neu aufgestellt.
Die Szenerie zeugt von einer enormen Zerstörungswut: Die Einzelteile des steinernen Denkmals liegen quer über die Wiese. Dazwischen sind überall Scherben verstreut, vereinzelt findet man die Wappen der Neurieder Ortsteile. Einzig der Sockel hat dem Angriff standgehalten. Ein Trost ist das natürlich nicht. „Schade, dass Erinnerungen und gemeinsames Miteinander so wenig Respekt erfahren“, schreibt Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich in den sozialen Medien zu den Bildern.