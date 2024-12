Bezaubernde Inszenierung Schüler führen Weihnachtsgeschichte von Carl Orff auf

Seit 2005 wird die „Weihnachtsgeschichte“ von Carl Orff und Gunild Keetmann am Robert-Gerwig-Gymnasium aufgeführt. Auch in diesem Jahr wurde das Publikum in Hausach mit einer bezaubernden Inszenierung überrascht.