Bürgermeister in Hechingen: „Fester Wille, Brücken zu bauen“ – Philipp Hahn startet in zweite Amtszeit

Feierlicher Akt im Hechinger Gemeinderat: Jürgen Fischer, „Alterspräsident“ des Gremiums, hat Bürgermeister Philipp Hahn auf seine zweite Amtszeit verpflichtet.
Einen separaten Festakt für seine Verpflichtung hat der am 8. März 2026 wiedergewählte Hechinger Bürgermeister Philipp Hahn (CDU) nicht gewollt. Der Einstieg in die öffentliche Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sollte als Rahmen genügen. Und dennoch sprach der dienstälteste Stadtrat Jürgen Fischer (SPD), den das Gremium einstimmig auswählte, um Hahns Verpflichtung vorzunehmen, von einem „feierlichen Akt“. Und Hahn selbst nannte es einen „großen, wichtigen Moment“ für ihn selbst. Er empfinde „Dankbarkeit für das Vertrauen, das mir bei der Wiederwahl ausgesprochen wurde, und zugleich großen Respekt vor der Verantwortung, die mit diesem Amt verbunden ist“.