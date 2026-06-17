Bürgermeister in Hechingen: „Fester Wille, Brücken zu bauen“ – Philipp Hahn startet in zweite Amtszeit

Einen separaten Festakt für seine Verpflichtung hat der am 8. März 2026 wiedergewählte Hechinger Bürgermeister Philipp Hahn (CDU) nicht gewollt. Der Einstieg in die öffentliche Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sollte als Rahmen genügen. Und dennoch sprach der dienstälteste Stadtrat Jürgen Fischer (SPD), den das Gremium einstimmig auswählte, um Hahns Verpflichtung vorzunehmen, von einem „feierlichen Akt“. Und Hahn selbst nannte es einen „großen, wichtigen Moment“ für ihn selbst. Er empfinde „Dankbarkeit für das Vertrauen, das mir bei der Wiederwahl ausgesprochen wurde, und zugleich großen Respekt vor der Verantwortung, die mit diesem Amt verbunden ist“.

„Überwältigende Mehrheit“ Auf das große Vertrauen, das Philipp Hahn am Wahltag ausgesprochen wurde, hatte auch Fischer abgehoben. Die „überwältigende Mehrheit von 95 Prozent“ zeige, „wie anerkannt und beliebt Sie und Ihre Arbeit sind“. Der 47-Jährige, der nach 2018 zum zweiten Mal gewählt wurde, war der einzige Kandidat gewesen.

In Hahns erster Amtszeit, konstatierte Fischer, habe sich Hechingen „erheblich weiterentwickelt“. Viele Projekte, die zuvor auf die lange Bank geschoben worden waren, seien dank der guten Finanzlage verwirklicht worden. Der Sozialdemokrat zählte eine ganze Reihe von „Highlights“ auf, darunter den neuen Obertorplatz, das Hochwasser-Rückhaltebecken am Reichenbach und das Neubaugebiet „Killberg IV“. Namens des Gemeinderats wünschte Fischer dem Stadtoberhaupt „Durchsetzungsvermögen, hohe Frustrationstoleranz, immer ein offenes Ohr für die Menschen, Nerven wie Drahtseile und die nötige Kreativität, um Visionen für unser liebenswertes Hechingen zu entwickeln“.

Der Gemeinderat applaudiert geschlossen: Der wiedergewählte Bürgermeister Philipp Hahn kann mit großer Unterstützung in seine zweite achtjährige Amtsperiode starten. Foto: Hardy Kromer

Hahn betonte: „Eine Wahl entscheidet über ein Amt. Eine Stadt aber gestalten wir gemeinsam.“ Er streifte die anstehenden Aufgaben und appellierte, bei der Suche nach guten Lösungen einander zuzuhören und am Ende das Gemeinsame höher zu stellen als das Trennende. Er, so Hahn, trete seine zweite Amtszeit „mit dem festen Willen an, Brücken zu bauen: zwischen Gemeinderat und Verwaltung, zwischen Kernstadt und Stadtteilen, zwischen den Generationen, zwischen Bewahren und Erneuern“. Dabei setze er weiterhin auf breite bürgerschaftliche Unterstützung und auf die ehrenamtlich Tätigen: „Sie alle tragen dazu bei, dass Hechingen mehr ist als eine Verwaltungseinheit: nämlich Heimat.“ Gemeinsam gelte es daran zu arbeiten, „dass Hechingen eine starke, lebenswerte und zugewandte Stadt bleibt“.