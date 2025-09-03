Bürgermeister in Burladingen: Der heiße Draht der Stellvertreter

Die Rolle der ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter in Burladingen hat sich seit fünf Jahren enorm verändert. Wir sprachen mit Rosi Steinberg und Josef Pfister.
Es begann genau vor fünf Jahren im September. Damals wurde der junge Calwer Davide Licht mit knapp über 92 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister von Burladingen gewählt und wurde – wegen der Bestimmungen der Coronazeit einige Monate später offiziell vereidigt. Es war Josef Pfister der ihm den Amtseid abnahm und Davide Licht nach der Vereidigung gratulierte.