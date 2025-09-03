Bürgermeister in Burladingen: Der heiße Draht der Stellvertreter

Die Rolle der ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter in Burladingen hat sich seit fünf Jahren enorm verändert. Wir sprachen mit Rosi Steinberg und Josef Pfister.

Es begann genau vor fünf Jahren im September. Damals wurde der junge Calwer Davide Licht mit knapp über 92 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister von Burladingen gewählt und wurde – wegen der Bestimmungen der Coronazeit einige Monate später offiziell vereidigt. Es war Josef Pfister der ihm den Amtseid abnahm und Davide Licht nach der Vereidigung gratulierte.

Zwei ehrenamtliche Stellvertreter geerbt

Zu Lichts Erbe gehörten zwei ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter, beide bereits seit fünf Jahren im Amt. Der aus Killer stammende ehemalige Rettungsassistent Josef Pfister, CDU, der einst auch Ortsvorsteher des Örtchens Killer gewesen war und die Geschäftsfrau Rosi Steinberg, Freie Wähler, die im Stadtkern bis vor wenigen Jahren ein Schönheitsstübchen betrieben hat, mittlerweile nur noch etwas Kosmetik verkauft und Ferienwohnungen vermietet.

Beide hatten ihre Meriten in der Kommunalpolitik verdient, waren in der Stadt bekannt, in ihren Fraktionen angesehen und im Gemeinderat für offene Worte und standhafte Meinungen bekannt. Am Wahltag standen beide ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter beim Beifall für den neuen Rathauschef noch in der dritten oder vierten Reihe.

Das sollte sich bald ändern. Denn der neue Stadtchef krempelte nicht nur im Rathaus, sondern auch im Rollenbild seiner Stellvertreter einiges um.

Vorher fast nie eingesetzt worden

„Wir waren ja zuvor quasi fast nie eingesetzt worden“, blickt Rosi Steinberg im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Jahre vor Davide Licht zurück. „Viele in der Stadt wussten gar nicht, dass wir dieses Amt haben“, erinnert sie sich. Und wer es wusste und sie zu öffentlichen Veranstaltungen in genau dieser Eigenschaft einladen wollte, musste lernen, dass es so herum nicht funktioniert.

Damals gab es noch einen Ersten Beigeordneten in der Stadt Burladingen, Berthold Wiesner, kraft Amtes auch hauptamtlicher Stellvertreter des Rathauschefs. Wiesner war nicht nur fit mit Haushaltszahlen, sondern auch im kommunalen Regelwerk und musste Rosi Steinberg auf ihre Anfrage erklären, dass allein der Bürgermeister bestimmt, wer von seinen Stellvertretern wann wo aus repräsentativen Gründen hin geht. Und in diesem konkreten Fall hieß es von der allerobersten Rathausspitze: „Ich will nicht dass Du das machst“.

Eng am Tagesgeschäft

Davide Licht will dass seine ehrenamtlichen Stellvertreter machen. Er will, dass sie Burladingen nach außen, aber auch nach innen vertreten wo und wann immer möglich und er bindet sie so eng wie möglich ins Tagesgeschäft und in die Repräsentationsaufgaben seiner Stadtverwaltung ein. Bei wichtigen Anlässen sind oft alle drei zugegen.

Bürgermeister Davide Licht und neben ihm sein ehrenamtlicher Stellvertreter Josef Pfister bei der jüngsten DRK-Hauptversammlung in Ringingen. Foto: Rapthel-Kieser

Etwa beim Spatenstich für das neue Bürgerhaus in Gauselfingen, bei dem für die neue Rettungswache im Örtchen Killer oder als das erste vollkommen digitale Umspannwerk Europas in Burladingen offiziell eingeweiht wurde.

Die Stellung der Stellvertreter wird aufgewertet

„Das hat unsere Stellung enorm aufgewertet“, sagt Rosi Steinberg und „mit Josef funktioniert das einwandfrei“. Auch der ehemalige Rettungsassistent, mittlerweile in Rente, betont, wie eng und reibungslos die Zusammenarbeit mit der Kollegin aus der zweitgrößten Fraktion des Gemeinderates und mit dem Bürgermeister ist.

Fast täglich werde da kurz telefoniert und manchmal heiße es auch: „Könnt ihr zwei morgen früh mal kurz ins Rathaus kommen, es gäbe da was zu besprechen“. Josef Pfister wird deutlich: „Um es mal in der Indianersprache zusagen: Es ist wichtig, dass man da mit einer Zunge spricht, dass es einen gemeinsamen Faden gibt, an dem man entlang geht.“

Er gibt auch zu bedenken dass dieses Ehrenamt, für das es eine Aufwandsentschädigung gibt, die wenigstens die Kosten decken soll, für jemanden der noch voll im Berufsleben steht, schwierig auszufüllen sein würde.

Partei bleibt außen vor

Als es im Gemeinderat um das Gasthaus Lamm ging und die Kameras surrten, saßen Steinberg und Pfister auf der Verwaltungsbank neben ihrem Bürgermeister. Foto: Rapthel-Kieser

Dass die Parteipolitik und die eigene Fraktion außen vor bleibt, wenn Steinberg und Pfister im Namen der Stadt Burladingen unterwegs sind, das betonen beide im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir vertreten dann die Stadtverwaltung und die Stadt und da geht es uns beiden einzig und allein darum, was gut für Burladingen ist“, sagt Rosi Steinberg.

Beide kommen rum

Und so sind sie nicht nur bei Hauptversammlungen, Festen, Gottesdiensten oder Einweihungen in der Stadt Burladingen unterwegs und besuchen jene Termine, an denen der Bürgermeister nicht kann oder schon woanders im Einsatz ist. Beide Stellvertreter kommen auch im Ländle ganz schön rum.

Da fährt Josef Pfister mit den Blaulicht-Ehrenamtlichen in die Schweiz um sich Elektro-Fahrzeuge für Feuerwehr, Rettungsdienst und THW anzuschauen und Rosi Steinberg ist mit einer kommunalen Versicherung in Richtung Köln unterwegs und hält dort die Burladinger Fahne hoch.

Sträflich vernachlässigt

Das Außenverhältnis sei viele Jahre „sträflich vernachlässigt worden“, findet Pfister. Jetzt werde goutiert, dass die Stadt Burladingen Einladungen zu offiziellen Anlässen auch annehme und einen Repräsentanten schicke. „Und da ergibt sich manches Gespräch am Rande, da kann man mal eine Anregung geben oder aufnehmen, ohne gleich einen großen Schriftwechsel zu führen“, sagt Josef Pfister.

Die Geburtstage macht der Stadtchef am liebsten selber

Keine Frage, die Stellvertreter sind inzwischen viel mehr, als nur die „Grüß-Gott-Onkel“ zu runden Geburtstagen wie dem 80. oder 90. eines Bürgers. „Die macht der Davide Licht sowieso am liebsten selber“, sagt Rosi Steinberg.