Bürgermeister im Kinzigtal: „Die Platzhirsche gibt es so nicht mehr“

„Meine Gattung stirbt aus“, erklärt Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion – und lacht dabei. Der Gutacher Bürgermeister ist ein alter Hase im Kommunalgeschäft: Seit 2003 ist er Rathauschef der Bollenhut-Gemeinde und bereits sein Vater war langjähriger Bürgermeister im Markgräflerland. Er überblickt in der Kommunalpolitik also mehrere Jahrzehnte der Entwicklung.

„Früher hatte der Bürgermeister einen ganz anderen Status in der Gemeinde“, konstatiert Eckert. Pfarrer, Sparkassenvorstand und Bürgermeister seien die Autoritäten im Dorf gewesen. Den alten Tagen trauert er aber nicht nach. Im Gegenteil: Im Gespräch mit unserer Redaktion betont er, wie wichtig ihm der Umgang auf Augenhöhe sei – mit Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung.

Zumal auch das Arbeitspensum für Rat und Verwaltung in den vergangenen Jahren gewaltig zugenommen habe. „Wenn mein Vater eine Gemeinderatssitzung hatte, gab es ein Blatt Papier mit einigen Tagesordnungspunkten. Heute haben wir im nicht-öffentlichen und öffentlichen Teil zusammen 17 oder 18 Programmpunkte. Der Gemeinderat bekommt ein richtiges Bündel an Unterlagen vorgesetzt“, schildert der Gutacher Bürgermeister.

„Junge Bürgermeister“ fragen unkompliziert nach Rat

Gesetzliche Vorgaben seien viel umfangreicher. „Wofür wir früher eine Sitzung gebraucht haben, brauchen wir heute drei oder vier“, so Eckert. Auch die nötige „Überzeugungsarbeit“ habe enorm zugenommen, merkt Eckert an. Dem Rathauschef habe man früher oft einfach geglaubt, „heute wird viel hinterfragt“.

Die Zusammenarbeit unter den Rathauschefs sei derweil kollegialer als noch vor Jahrzehnten. „Die sogenannten Platzhirsche von früher gibt es so nicht mehr. Wir müssen interkommunal zusammenarbeiten – im Kinzigtal klappt das richtig gut“, lobt Eckert.

Die „jungen Bürgermeister“, falle ihm auf, hätten auch keine Hemmnisse erfahrenere Kollegen unkompliziert um Rat zu fragen. Insgesamt fasst Eckert zusammen: „Heute sind Sie als Bürgermeister eher Manager – im positiven Sinne. Darum brauchen Sie gut funktionierende Verwaltung.“ Obwohl sich allerhand geändert habe in den vergangenen 20 Jahren, stehe für ihn fest: „Ich würde den Job wieder machen.“

Das muss man Jürgen Nowak wohl nicht fragen. Denn der neue Oberwolfacher Bürgermeister macht seinen Job bereits zum wiederholten Mal. Nachdem er von 1983 bis 2014 Verwaltungschef der Wolftal-Gemeinde war, warf er – nachdem der einzige Kandidat im Herbst kurzfristig hinwarf – seinen Hut in den Ring und wurde gewählt.

Digitalisierung sorgte für ständige Erreichbarkeit

„Ich habe viele Jahre in Oberwolfach gearbeitet und wollte nicht, dass die Gemeinde unter der Situationen leidet. Aus dieser Verantwortung heraus habe ich das Amt noch mal für eine Übergangszeit übernommen“, schildert der Rathauschef im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum Zeitpunkt der Wahl war er 68 Jahre alt.

Nowak berichtet rückblickend auf seine früheren Amtsjahre von großen Veränderungen – insbesondere ab den 2000er-Jahren. „Da kam die permanente Erreichbarkeit über das Handy“, erinnert er sich. Die Digitalisierung nahm Fahrt auf, auf einmal gab es E-Mails. „Somit war ich als Bürgermeister auch öfter gefordert.“ Die Entwicklung habe auch dafür gesorgt, dass es „fast kein Papier“ mehr in der Verwaltung gebe, schildert Nowak.

Die Menschen stellten zudem per Anruf oder E-Mail viel mehr Anfragen. „Man wird viel mehr mit Dingen konfrontiert, die auch sehr zügig erledigt werden sollen. Die Leute wollen schneller eine Lösung oder zumindest eine Bearbeitung ihres Anliegens. Mehr Ungeduld in der Menschheit ist durchweg feststellbar – das spüre ich auch heute“, erläutert Nowak. So seien viele Kollegen aktuell in den sozialen Medien unterwegs – „insbesondere die jungen Kollegen, die sich so noch mehr Erreichbarkeit schaffen“.

Bürger seien anspruchsvoller als in der Vergangenheit

Auch Nowak macht derweil eine steigende „Anspruchshaltung“ bei Bürgern aus. Er sehe das jedoch in einer „Gesetzgebung der Ansprüche“ begründet und führt den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung als Beispiel an. Zwar sei der Ton fordernder geworden, schildert er, rauer jedoch nicht. „Die Gemeinderäte sind selbstbewusster geworden gegenüber den 80er-Jahren“, stellt er jedoch fest. „Das muss man aber wertschätzen, die haben alle ihre Lebenserfahrung.“

Gar so viel Amtserfahrung wie Eckert und Nowak hat Biberachs Bürgermeister Jonas Breig nicht. Er wurde 2022 im Alter von 29 Jahren zum Rathauschef gewählt – und ist damit Vertreter einer anderen Generation. „Die Erfahrung, die die alten Hasen mitbringen, ist beachtlich. Vielen Situationen kann man damit einfach souveräner begegnen“, stellt Breig im Gespräch mit unserer Redaktion zunächst fest.

Tempo in Kommunalpolitik ziehe deutlich an

Gleichzeitig habe das allgemeine Tempo in der Kommunalpolitik und die Vielzahl der Themen zugenommen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich, wenn man jung ist und selbst schon aus einer schnelllebigeren Zeit kommt, leichter damit tut“, so der Biberacher Bürgermeister. Vorbehalte vonseiten erfahrener Amtskollegen seien ihm im Kinzigtal seit seiner Wahl keine begegnet. „Das Miteinander im Sprengel funktioniert hervorragend. Man stimmt sich ab, positioniert sich gemeinsam, man hilft sich aus.“

Und wie blickt Breig auf das Bild vom omnipräsenten Rathauschef? „Ich versuche schon, vor Ort zu sein. Aber es ist klar: Überall kann man nicht dabei sein“, so der 33-Jährige. Er gehe offensiv damit um, suche das Gespräch mit den Vereinen, setze Prioritäten. „Wenn man das klar kommuniziert, dann stößt man auch auf Akzeptanz“, so seine Erfahrung. Dennoch: „Es ist natürlich sehr herausfordernd. Ich bin ja junger Vater. Man muss sich schon auch aktiv die Zeit für die Familie einplanen.“

Dass Biberach seine Heimatgemeinde ist, helfe dabei – etwa durch denkbar kurze Wege. „Wenn man privat unterwegs ist, wird man natürlich auch mal angesprochen“, berichtet Breig. Das gehöre aber dazu. „Deswegen braucht es auch eine gewisse Leidenschaft für den Job.“

Junges Netzwerk

Am Rande berichtete Bürgermeister Jonas Breig von seinem Engagement im Bundesvorstand des „Netzwerk Junge Bürgermeister“. „Wie nimmt man als junger Mensch die Rolle des Verwaltungsoberhauptes an? Wie treibt man Innovationen voran?“ sind laut deren Webseite bestimmende Fragen. Dort engagiert sich noch ein Kinzigtäler: Hofstettens Rathauschef Martin Aßmuth ist Schatzmeister des Netzwerks.