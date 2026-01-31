Bürgermeister im Kinzigtal: „Die Platzhirsche gibt es so nicht mehr“

Themen sind vielfältiger, Bürokratie aufwendiger, Bürger anspruchsvoller – drei Kinzigtäler Bürgermeistern beleuchten ihren Job im Wandel der Zeit.
„Meine Gattung stirbt aus“, erklärt Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion – und lacht dabei. Der Gutacher Bürgermeister ist ein alter Hase im Kommunalgeschäft: Seit 2003 ist er Rathauschef der Bollenhut-Gemeinde und bereits sein Vater war langjähriger Bürgermeister im Markgräflerland. Er überblickt in der Kommunalpolitik also mehrere Jahrzehnte der Entwicklung.