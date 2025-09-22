Bürgermeister im Gespräch: Kann sich Bad Herrenalb die Therme leisten?

Seit fast sechs Jahren ist Klaus Hoffmann nun Bürgermeister in Bad Herrenalb. Mittlerweile ist er 65 – und im Gespräch mit unserer Redakton versichert er glaubhaft, dass ihm der Job immer noch gefällt. „Ich habe mich noch nicht einmal verfahren und bin nie Richtung Karlsruhe abgebogen“, sagt er in Anspielung auf seinen früheren Job als Geschäftsführer bei der Karlsruhe Tourismus GmbH. Die Frage, ob es ihm gefällt, beantwortet er dann aber auch noch einmal eindeutig: „Ganz deutlich ja!“

Wenn dem so ist, darf natürlich auch die nächste Frage nicht fehlen. Auch wenn es bis zur nächsten Wahl noch rund zwei Jahre sein dürften, ist natürlich interessant, ob Hoffmann sich schon entschieden hat, ob er wieder antritt oder nicht. „Ich weiß es noch nicht“, antwortet er. Diese Entscheidung „fällen wir vielleicht Ende des nächsten Jahres“, so Hoffmann weiter. Bis dahin „fließt noch viel Wasser die Alb runter“. Zudem habe er noch große Brocken abzuarbeiten und „eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken“. Allerdings, so fügt er an, habe er schon von Bürgern gehört, dass er doch noch mal antreten solle.

Kontroverse Diskussionen

Und wie ist die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat? Immer mal wieder gab es da wohl Unstimmigkeiten. Das brachten die ehemaligen Amtsleiter Reimund Schwarz (Bauamt) und Albert Wilhelm (Kämmerer) bei ihrem Abschied deutlich zum Ausdruck. Mittlerweile sind die Vorzeichen aber etwas anders. Es gibt neue Mitarbeiter bei der Verwaltung und einen neuen Gemeinderat. Die vergangene Kommunalwahl hatte dazu geführt, „dass der Rat deutlich größer geworden ist, 22 Räte, das war eine große Herausforderung“, sagt Hoffmann – und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass der Sitzungssaal für das große Gremium eigentlich zu klein ist. „Wir wussten nicht, was das bedeutet“, erzählt er.

Die Zusammenarbeit sei aber gut. „Durch neue Fraktionen ist frischer Wind rein gekommen“, sagt der Bürgermeister. Natürlich gebe es kontroverse Diskussionen, „aber wir arbeiten mit dem Gemeinderat ordentlich zusammen“. Man habe einen Ältestenrat gegründet, den man „bei schwierigen Themen zusammen“ rufe. Von daher funktioniere es. Zudem habe man mit Bauamtsleiterin Friederike Zapf und Kämmerer Philipp Göhner jetzt zwei Amtsleiter, „die es sachlicher betrachten. Das hilft, die Stimmung zwischen Verwaltung und Gemeinderat sachlich zu behalten.“

Andere Impulse

Die vielen neuen Gemeinderäte würden andere Impulse setzen und würden nicht immer „nur warten, bis die Verwaltung was vorlegt“. So sei zum Beispiel das geplante Bürgerhaus Neusatz aus einer Initiative von Gemeinderäten entstanden. „Wir kriegen es im Augenblick, auch wenn es mal knirscht, ganz gut hin“, so Hoffmann weiter. Froh ist er, dass „nichts zurückgeblieben sei von der schweren Debatte ums Freibad, wir arbeiten weiter miteinander“.

Apropos Bad. Ein weiteres Thema, das Gemeinderat wie Bürgerschaft heftig diskutiert haben und in Teilen weiter diskutieren, ist die Siebentäler Therme. Da ist Hoffmann zuversichtlich, dass man bei den Baukosten die Planzahlen, die bei rund 17 Millionen Euro liegen, einhalten kann. „Es ist noch Puffer da“, so der Bürgermeister. Wenn alles fertig ist, soll aber auch der Betrieb ein Zuschussgeschäft bleiben. Die Verwaltung plant hier mit einem jährlichen Verlust von 500 000 Euro. Zudem wurde mit Jens Walter erstmals ein Geschäftsführer für die Bäder eingestellt.

Zwei Hauptaufgaben

Der fängt im Oktober an und „der neue Geschäftsführer hat zwei Aufgaben“, erläutert der Bürgermeister: „die Baustelle zeitgerecht und in den Kosten abarbeiten und danach schauen, dass der Betrieb im Kostenrahmen bleibt.“ Bereits im Bewerbungsverfahren hätten die Kandidaten ein grobes Konzept vorstellen müssen. Das Konzept soll er nun „bis Jahresende entwickeln und feinjustieren“.

Aber kann sich die klamme Stadt die Therme denn überhaupt leisten? Diese Frage beantwortet Hoffmann zunächst nicht direkt. Alles, was er im vergangenen halben Jahr gehört habe, von touristischen Leistungsträgern wie vom Handel, sei, „man spürt, dass die Therme zu ist, wir müssen sie wieder aufmachen“. Weiter sagt Hoffmann: „Wir brauchen die Therme, wenn wir in Zukunft dem Anspruch gerecht werden wollen, wenn wir unseren Bürgern Zugang zur Gesundheitsvorsorge ermöglichen wollen.“ Neben diesem Thema mit Therme, Physiotherapeuten, Ärzten und dem demografischen Wandel, sei auch der Klimawandel ein Thema.

Mehr Umsatz

Zurück zu den Finanzen: „Wir merken es vielleicht nicht im städtischen Haushalt, aber in der Stadt.“ Hier würde mehr Umsatz gemacht und die Therme den Handel und die Gesundheitsvorsorge positiv beeinflussen, ist er überzeugt.

Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2026 geplant. Nun überlege man, wie man die Eröffnung gestalte. Dabei müsse etwa die Frage geklärt werden, ob es Sinn mache, die Sauna zu eröffnen, bevor das Außenbecken fertig ist. Wie auch immer, die Therme wird die Bad Herrenalber wohl noch eine Weile beschäftigen.