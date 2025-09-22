Bürgermeister im Gespräch: Kann sich Bad Herrenalb die Therme leisten?

2019 wurde Klaus Hoffmann zum Bürgermeister von Bad Herrenalb gewählt. Und er hat große Brocken abzuarbeiten. Einer davon dürfte auch die Siebentäler Therme sein.
Seit fast sechs Jahren ist Klaus Hoffmann nun Bürgermeister in Bad Herrenalb. Mittlerweile ist er 65 – und im Gespräch mit unserer Redakton versichert er glaubhaft, dass ihm der Job immer noch gefällt. „Ich habe mich noch nicht einmal verfahren und bin nie Richtung Karlsruhe abgebogen“, sagt er in Anspielung auf seinen früheren Job als Geschäftsführer bei der Karlsruhe Tourismus GmbH. Die Frage, ob es ihm gefällt, beantwortet er dann aber auch noch einmal eindeutig: „Ganz deutlich ja!“