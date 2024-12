An Heiligabend gab es wie gewohnt ein Weihnachtskonzert der Wolfacher Stadtkapelle. Bürgermeister Thomas Geppert hielt zwischen den Stücken eine Ansprache am Christbaum vor dem Rathaus.

Nach dem Konzert unter dem Weihnachtsbaum am Rathaus und der Weihnachtsansprache des Bürgermeisters kann Weihnachten in Wolfach beginnen.

So auch an Heiligabend in diesem Jahr. Die Menge der erwartungsvollen Menschen, die sich vor dem Rathaus und in der Hauptstraße versammelt hatten, ging auch diesmal wieder in die Hunderte.

Für Thomas Rauber war es sein Debüt als Dirigent des Weihnachtskonzerts. Auch in diesem Jahr folgte die Wolfacher Stadtkapelle, die in voller Besetzung angetreten war, bei vielen Titeln der jahrelang erprobten Auswahl der Musikstücke.

Zum ersten Mal dirigierte Thomas Rauber das Konzert

Das Konzert begann mit „Wir freuen uns auf Weihnachten“, einem von Guido Rennert arrangierten Medley bekannter Weihnachtsmelodien, das schließlich in den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ mündete und reichlich Weihnachtsstimmung verbreitete. Auch das romantische „Elfengeflüster in der Weihnachtsnacht“ von Wilhelm Lüdecke durfte nicht fehlen. Mit Leroy Andersons temperamentvollem „Sleigh Ride“ mit Pferdegetrappel und Peitschenknall wurde dann die Weihnachtsansprache des Bürgermeisters eingeleitet.

„Ein ereignisreiches Jahr geht seinem Ende entgegen“, eröffnete Thomas Geppert seine Ansprache – und kam gleich auf ein wichtiges Ereignis für die Stadt zu sprechen: Den angestoßenen Prozess der Markenbildung für Wolfach. Er war begeistert über die große Resonanz bei der Umfrage mit dem zentralen Ergebnis, dass es sich in Wolfach in einem allgemeinen Gefühl der Sicherheit und innerhalb eines guten Lebensumfeldes gut leben lasse.

Den Lebensraum jeden Tag von neuem schätzen lernen

Gerade in Zeiten großer Herausforderungen sei es wichtig, sich auf ein solches Gefühl der Sicherheit und Beständigkeit zu besinnen, meinte Thomas Geppert: „Lassen Sie uns täglich unseren Lebensraum von neuem schätzen lernen!“ Er freue sich jedes Jahr, dass so viele Menschen an Heiligabend zusammen kämen und er dankte allen für die geleisteten Dienste und das Engagement zum Wohle der Stadt. Er wünschte sich für alle, das Leben als lebenswert wahrzunehmen.

Feierlicher Abschluss

Nach der Ansprache des Bürgermeisters erklangen ein feierliches Weihnachtslieder-Medley und Brad Paisleys „Winter Wonderland“. In zunächst symphonischer Breite begann José Felicianos „Feliz Navidad“, um dann in den bekannten, zündenden Rhythmus überzugehen. Zum Schluss des Konzerts erklang, wie gewohnt, Richard Eilenbergs „Petersburger Schlittenfahrt“, wiederum mit viel Pferdegetrappel und Peitschenknall.