Bürgermeister geht in Rente: So wurde Nicolai Bischler in Steinach verabschiedet

Im Anschluss an seine letzte von ihm geleitete Sitzung des Gemeinderats wurde Nicolai Bischler von seinen Amtskollegen und zahlreichen weiteren Gästen in den Ruhestand verabschiedet.
Nach der Sitzung des Gemeinderats füllte sich das Foyer der Allmendhalle am Montagabend noch einmal mit Ehrengästen, denn die offizielle Verabschiedung von Bürgermeister Nicolai Bischler stand an. Sein offizieller letzter Arbeitstag ist der 30. November, bevor sein gewählter Nachfolger Benedikt Eisele die Amtsgeschäfte übernimmt. Dessen Vereidigung und Verpflichtung durch Bürgermeister-Stellvertreterin Carina Klemm (FWV) ist für den 1. Dezember, ab 19 Uhr, in der Turnund Festhalle geplant.