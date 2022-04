Rainer Betschner tritt Nachfolge von Bernhard Tjaden an

Als Dank für die jahrelange Zusammenarbeit, überreichte Pascal Reich von der Narrenzunft Bernhard Tjaden eine Medaille.

Rainer Betschner ist neuer Rathauschef in Fluorn-Winzeln. Bernhard Tjaden überreichte ihm am Dienstagmorgen den Schlüssel. Der neue Schultes will zur Tat schreiten und ein dringliches Thema zeitnah anstoßen.















Fluorn-Winzeln - "Ich bin froh, dass ich meine neue Arbeit pünktlich antreten kann", sagte Betschner. Sein Gegenkandidat Stefan Buck hatte nach der Bürgermeisterwahl im Januar versucht das Ergebnis anzufechten, legte unter anderem Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg ein. Inzwischen hat er angekündigt, seine Klage wieder zurückzuziehen. Doch ob er das auch in schriftlicher Form tatsächlich erledigt hat, war am Dienstagmorgen noch unklar. Der Gemeinderat hatte Betschner zuvor sicherheitshalber zum Amtsverweser bestellt.

Anliegen der Bürger

Noch ist Betschners Terminkalender leer. "Zunächst einmal richte ich mein Büro ein", sagt der neue Schultes lachend. Dann werde er mit seinen Mitarbeitern Termine durchgehen und die nächsten Arbeitsschritte koordinieren.

Bereits im Wahlkampf, als sich einige Bürger mit ihren Anliegen an ihn gewandt hatten, machte er sich Gedanken über mögliche Maßnahmen. Als Beispiel nennt er die Verkehrssituation, die möglicherweise mit einem Lärmaktionsplan angegangen werden könne.

Gemeinde soll wachsen

Das dringlichste Thema sei allerdings ein gesundes Wachstum der Gemeinde. Langfristig sollen sich Bürger und Gewerbebetriebe in der Gemeinde ansiedeln. Dafür sei eine Erweiterung von Wohn- und Gewerbeflächen notwendig. "Das ist etwas, das man zeitnah anstoßen kann, doch bis es dann schlussendlich zur Bebauung kommt, können durchaus drei Jahre vergehen", sagt Betschner. Zugleich soll aber auch die Innenentwicklung vorangetrieben werden. Ungenutzte Grundstücke und leerstehende Gebäude sollen bebaut oder wiederbelebt werden. "Beide Maßnahmen gehen Hand in Hand."

Betscher hat eine "klassische Verwaltungslaufbahn" hinter sich, wie er sagt. Er studierte Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Kehl, war zuletzt Kämmerer der Stadt Geisingen im Landkreis Tuttlingen. Durch seine Laufbahn sei er auf seine neuen Aufgaben als Bürgermeister gut vorbereitet.

Schlüssel lag bei der Narrenzunft

In seinem ersten Jahr stehen gleich mehrere Großereignisse an. Allen voran das 800-jährige Jubiläum. "Das ist ein toller Start für den neuen Bürgermeister, er wird gleich sehen, was die Bürgerschaft zustande bringen kann. Und ich freu mich darauf das Geschehen entspannt mitzuverfolgen", sagt Tjaden. Er wünsche seinem Nachfolger einen guten Start und viel Erfolg und vor allen Dingen "die nötige Kraft und Gesundheit, die für dieses Amt erforderlich ist."

Den Schlüssel für symbolische Übergabe musste Tjaden erstmal selbst auftreiben. Dieser lag nach dem letzten Rathaussturm noch bei der Narrenzunft Winzeln. Pascal Reich, Präsident der Narrenzunft Winzeln brachte ihn vorbei und bedanke sich bei Bernhard Tjaden für die jahrelange Zusammenarbeit mit einer Medaille und wünschte seinem Nachfolger einen guten Start.

Bürgermeister oder Amtsverweser?

Ob Bürgermeister oder Amtsverweser, einen großen Unterschied mache das nicht, erklärte Betschner. Als Amtsverweser habe er im Gemeinderat kein Stimmrecht, ansonsten könne er seine Arbeit als Rathauschef aber uneingeschränkt ausüben und sich "für das Wohl der Gemeinde einbringen."