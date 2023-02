7 Bürger stellten bei der Kandidatenvorstellung Fragen. Foto: Jürgen Lück

Es geht um die Nachfolge von Bürgermeister Armin Jöchle (CDU). Bruttogehalt monatlich: über 8000 Euro. Die Aufgabe für vier Anfänger, Eutingen (über 6000 Einwohner) zukunftsfähig zu machen. In der Korntalhalle Göttelfingen gibt es das erste Aufeinandertreffen der Kandidaten. Benjamin Pellizzer ist nicht dabei – er hat sich für Freitag und Samstag krank gemeldet.

Daniela-Georgina Copaceanu (32). Kürzeste Rede, kleines Video. Sagt: „Ich bin ein Mensch, der ehrlich ist. Ich bin enttäuscht von der Politik in Deutschland. Ich will zeigen, dass ein Bürgermeister ehrlich mit den Menschen umgehen soll. Es bringt nichts, eine Ausbildung zu haben, aber Null Menschlichkeit.“

Markus Tideman: „Wenn ich mich nicht schon beworben hätte, würde ich es jetzt tun. So positiv ist die Resonanz.“ Betont, dass seine Frau Katharina aus Eckenweiler seine große Stütze ist. Der Kandidat: „Als Bürgermeister würde ich es nie allen Recht machen können. Mein Anspruch: Alle Meinungen zu hören und erklären, warum sie gegebenenfalls nicht zum Zuge kommen.“ Tideman spricht sich für verhaltenes Wachstum aus – will mit Augenmaß neue Baugebiete ausweisen. Dazu Mehrgenerationenwohnen, Bürgerbus und betreutes Wohnen – weil die Pflegeplätze auf Dauer nicht ausreichen.

Michael Wuchinger (60): „Wir sollten von längst vorhandenen Entwicklungen nicht überrollt werden. Alte Pfade verlassen, aber auf uns als Gemeinschaft verlassen.“ Sein Programm: Mehr Kinder, gute Betreuung. Die Kinder sollen sich sicher bewegen können – auch mit neuem „Mikroverkehr“ zwischen den Ortsteilen sicher Freunde besuchen können. Mehr Jugendangebote, die Jugend ernst nehmen durch Mitbestimmung. Wuchinger ist für Wachstum – durch neue Wohn- und Gewerbegebiete.

Dann die Fragen. Wer macht es wie lange?

Tideman: „Für mich ist das kein Sprungbrett. Ich möchte langfristig ihr Bürgermeister sein. Auch, um unserer Tochter langfristig Kontinuität bieten zu können.“

Wuchinger: „Rente mit 70 – damit werde ich mich nicht beschäftigen. Ich kandidiere über eine Periode hinaus.“

Tideman: „Nach meinen Informationen darf man nur als Bürgermeister kandidieren, solange man das 68. Lebensjahr nicht vollendet hat.“ Die Amtsperiode beträgt acht Jahre. Wuchinger hat Ende März Geburtstag. Könnte knapp passen – der zweite Wahltermin – falls es zur Stichwahl kommt – ist am 2. April 2022.

Wie viel Wachstum soll es sein?

Copaceanu: „Man sollte gemeinsam wachsen – alle Ortsteile.“

Tideman: „Wachstum des Wachstums willen strebt niemand an. In gewissem Maße braucht es das. Dazu braucht es ein intelligentes Konzept. Bei der Ansiedlung von Gewerbe bin ich eher skeptisch. Nicht, dass sich die Firmen gegenseitig die Fachkräfte abwerben. Es wird nicht ohne den Verzicht in den Ortsteilen gehen – weg vom Denken: Was bekommt mein Ort hin zu was nützt der Gemeinde.“

Wuchinger: „Wachsen bedeutet nicht die absolute Zahl. Bei der Einwohnerzahl können wir bleiben, wo wir sind. Durch die Ansiedlung neuer Firmen müssen wir die Finanzkraft stärken, damit die Pro-Kopf-Verschuldung besser wird. Der Flächenverbrauch muss wohl abgewägt werden. Bei den Finanzen muss der eine oder andere Wunsch zurückgestellt werden.“

Copaceanu: „Ich bin dafür, erst an Projekten zu arbeiten, die Laufen. Um Dinge zu verbessern, sollte man keine Versprechungen machen, sondern anfangen.“

Wie sollte man Flüchtlinge und Benachteiligte integrieren?

Copaceanu: „Da kann man gemeinsame Lösungen finden.“

Tideman: „Ich selbst war 2015 in Ergenzingen aktiv, habe ehrenamtliche Sprachkurse gegeben. Bei der Unterbringung müssen wir Lösungen anstreben, bei denen die Bürger möglichst wenig eingeschränkt werden.“

Wuchinger: „Das wird die Aufgabe von allen sein, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Dasselbe gilt für ältere Menschen oder die mit Handicap. Da muss die Kommune helfend und begleitend den Ehrenamtlichen zur Seite stehen.“

Was meint Copaceanu mit der ungerechten Politik?

Die in Rumänien geborene Rottenburgerin: „Ich bin seit neun Jahren in Deutschland. In den letzten Jahren bekommen manche Länder zuviel Hilfe. Wer auch Unterstützung braucht, denen wird weniger geholfen. Beispiel: Die Ukrainer in Rottenburg. Die bekommen ein Hotel, Essen vom Restaurant. Auch Deutsche brauchen Hilfe.“

Welche Rolle spielt die Meinung der Bürger?

Tideman: „Wir schaffen viel Möglichkeiten zum Zuhören. Der Fakt ist: Das wird nicht oft in Anspruch genommen. Ich werde das hoffentlich schaffen – mit Bürgermeister-Sprechstunden in den Ortsteilen zum Beispiel.“

Wuchinger: „Ortschaftsräte haben die Hand am Pult. Die Vereine und die Feuerwehren. Die Nähe zu ihnen ist wichtig. Ich werde versuchen, oft dabeizusein und mit den Räten vertrauensvoll zusammen zu arbeiten.“

Wie stehen die Kandidaten zu den Gäubahn-Plänen?

Bei der drohenden Gäubahn-Kappung zum Hauptbahnhof haben sich alle drei bisher nicht schlau gemacht.

Wollen sie auch in den Kreistag?

Für den Kreistag will keiner bisher kandidieren. Tideman: „Ob ich es mache, kann ich nicht sagen.“ Wuchinger: In den ersten Monaten als Bürgermeister werde ich keinen Kopf für etwas anders haben.“ Copaceanu: „Das will ich nicht versprechen.“

Wie steht es um die Verkehrsprobleme in Eutingen?

Copaceanu: „Da habe ich nicht so viele Informationen.“

Tideman: „Da werde ich alle Lösungen auf den Tisch bringen. Bei einer Ortsumfahrung bin ich sehr skeptisch – das würde die anderen Ortschaften mehr belasten. Man muss jede Kleinigkeit ausprobieren, die geht. Wie eine Pförtnerampel. Dann stauen sich die Autos vor dem Ort. Schreckt vielleicht viele ab, so dass sie andere Straßen nehmen.“

Wuchinger: „Man muss darauf hinwirken, dass der Schwerlastverkehr zumindest zu bestimmten Zeiten nicht durch Eutingen rollt.

Der beste Spruch

Der kommt von Markus Tideman. Im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung spricht er vom Bürgerbus, der die älteren Mitbürger zu den Ärzten und den Naturheilpraxen bringen kann. Pikant: Michael Wuchingers Ehefrau Andrea hat eine Naturheilpraxis (Schwerpunkt: Rücken) in Rohrdorf. Tideman hinterher: „Ich habe dabei an die Praxis von Christine Kiefer gedacht.“

