Am Dienstagabend wurden die Herren der 2017 gegründeten Handball-Sportgemeinschaft Hornberg-Lauterbach-Triberg kurz „HLT“ gleich von zwei Bürgermeistern im Lauterbacher Rathaus empfangen. Anlass war ihr Aufstieg in die Landesliga.

Zunächst richtete Lauterbachs Bürgermeister Jürgen Leichtle in seinem Amtssitz das Wort an die jungen Handballer und freute sich neben Team und Trainer Lars Kienzler auch seinen Hornberger Amtskollegen Marc Winzer unter den Anwesenden begrüßen zu dürfen.

Leichtle betonte, dass die Sportler zuvor bereits in der Bezirksklasse für Furore gesorgt hatten und das deutlich war, dass sie mit der Konkurrenz in der höheren Liga etwas besonderes vorhatten. Auch lobte er die Leidenschaft und das solide Zusammenspiel, die den Teamgeist der Mannschaft spürbar machten.

Das Ergebnis 2. Tabellenplatz sowie die effektivste Abwehr in der gesamten Liga erfüllen mit Stolz. Eine herausragende Saison, an die man sich erinnern wird, so Leichtle. Außerdem sei eine Ausnahmesituation eingetreten: Die scharfe Konkurrenz, die Mannschaft Hofweier 2, war nicht aufstiegsberechtigt, weil Hofweier 1 in die Landesliga absteigen musste. Diese Niederlage machte die SG HLT zum direkten Aufsteiger.

St-Georgen-Derby kommt nicht zustande

Nun ist der sportliche Kampfgeist erst recht gefragt. Die SG HLT wurde der Nordstaffel zugeteilt, in der vermeintlich schwierigere Partien warten als in der Südstaffel, zu der etwa die Nachbarn aus St. Georgen zählen.

Im Rathaus aber lag nichts als Zuversicht für die kommenden Aufgaben in der Luft. Für die Vorbereitung auf den bundesweiten Start am 24. September bleiben der Mannschaft noch gute zehn Wochen. Leichtle würdigte die unermüdliche Hingabe der Handballer, ihres Trainers und ihrer Fans, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Er betonte die Vorbildfunktion dieses Engagements und nicht zuletzt den verbindenden gemeindeübergreifenden Zusammenhalt.

Dank auch an das Team hinter dem Team

Auch Marc Winzer, Amtskollege aus Hornberg, schloss sich den Glückwünschen an. Er gratulierte den Handballern zu ihrer großen Willenskraft und Entschlossenheit, mit der sie sich ihren großen Wunsch selbst erfüllt haben und betonte ebenso die Vorbildlichkeit dieser Leistung. In diese schloss er auch den Trainerstab ein, der die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen sowie das richtige Maß an Kritik und Motivation gefunden habe. Dank gebühre außerdem den Abteilungsleitungen Christian Kaspar (TV Hornberg), Ralph Wallishauser (TV Triberg) und Jan Moosmann (TSV Lauterbach). Der Aufstieg sei besonders für Kaspar, der zum Gesamtvorstand des TV Hornberg gewählt wurde und die Abteilungsleitung im Mai an Maximo Schaumann übergeben hatte, ein schönes Abschiedsgeschenk. Weil es wohl vorerst nicht zur Begegnung zwischen der SG HLT und dem TV St. Georgen kommen wird, bleibt das Rätsel, für wen Winzer als gebürtiger St. Georgener jubeln würde, vorerst offen.

Zum Abschluss erschallt der Schlachtruf

Für die warmen Worte an diesem noch wärmeren Tag bedankte sich im Namen der SG HLT Jan Moosmann und freute sich ebenso aus diesem Anlass über die Gemeinschaftsarbeit der beiden Bürgermeister. Aus seiner eigenen Erfahrung ist ortsübergreifende Zusammenarbeit aufgrund der Ressourcen oft schwierig, aber umso wertvoller. Sogleich wurde auch eine Einladung für die kommenden Spiele an beide Gemeindeoberhäupter ausgesprochen, der Spielplan für die Samstage wird durchgegeben. Zum Abschluss erschallte der Schlachtruf Piff-Paff-Piff-Paff aus Hornberg.

Auch ohne Ball gingen die Sportler nicht mit leeren Händen. Von Lauterbach wurde ein Gutschein für ein Fass Ketterer-Bier gestiftet, aus Hornberg kam ein Gutschein für die Stammkneipe „Felsen“ der Sportler sowie eine Magnumflasche, um den Erfolg zu besiegeln. Bei Stärkung und Erfrischung konnte die Mannschaft noch im deutlich kühleren Rathaus noch etwas verweilen.