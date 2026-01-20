Bürgermeister dankt Mitgliedern: Darum ist die Awo eine starke Stütze für die Stadt Hornberg

Die Aktivitäten und Hilfen des Ortsvereins Hornberg sind vielfältig. Das zeigten Vorschau und Jahresrückblick in der Hauptversammlung.
„Die Hornberger Awo ist der Vorzeigeortsverein im Kreisverband,“ dankte Manfred Maurer, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, in seinem Grußwort für den Einsatz übers Jahr. Da stecke viel Arbeit dahinter und das verdiene Respekt. Viel Lob gab es auch von Bürgermeister Marc Winzer. Es sei enorm, was der Ortsverein leiste und für die Stadt sei dessen Arbeit eine große Hilfe.