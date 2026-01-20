Bürgermeister dankt Mitgliedern: Darum ist die Awo eine starke Stütze für die Stadt Hornberg

Die Aktivitäten und Hilfen des Ortsvereins Hornberg sind vielfältig. Das zeigten Vorschau und Jahresrückblick in der Hauptversammlung.

„Die Hornberger Awo ist der Vorzeigeortsverein im Kreisverband,“ dankte Manfred Maurer, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, in seinem Grußwort für den Einsatz übers Jahr. Da stecke viel Arbeit dahinter und das verdiene Respekt. Viel Lob gab es auch von Bürgermeister Marc Winzer. Es sei enorm, was der Ortsverein leiste und für die Stadt sei dessen Arbeit eine große Hilfe.

Gerade in Zeiten knapper Kassen bedeuten laut Winzer Angebote wie unter anderem Hausaufgabenhilfe und Kinderferienbetreuung wertvolle Unterstützung. Erlebbar und spürbar sei die Hilfe am Nächsten bei der Weihnachtsfeier für Senioren, den Besuchen von alleinstehenden Menschen und dem angebotenen Unterstützungsprogramm.

Über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins berichtete Vorsitzende Henriette Haas in ihrem Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. „Es liegt ein sehr arbeitsintensives Jahr hinter uns, in dem der persönliche Einsatz aller notwendig war und dafür meinen herzlichen Dank,“ würdigte Haas das unermüdliche Engagement des ehrenamtlichen Teams.

Der Tafelladen benötigt mehr Verstärkung

Nach wie vor benötige der Tafelladen mehr Verstärkung, um bei unter anderem Krankheitsfällen auf einen größeren Pool zurückgreifen zu können. Derzeit sehe es im Tafelladen noch sehr weihnachtlich aus, weil Nikolaus und andere Naschereien aus Schokolade im Angebot sind. „Unsere Kunden freuen sich auch nach den Feiertagen über Süßes“, stellte Haas fest.

Die allgemein steigenden Preise für Nahrungsmittel machten allen zu schaffen und vielen Menschen helfe der kostengünstige Einkauf im Tafelladen. Laut Haas holte das Team im vergangenen Jahr insgesamt 50 Tonnen Lebensmittel aus den Geschäften ab, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden konnten – sprich vernichtet worden wären.

Ein großer Dank galt den Sponsoren sowie jenen, die mit ihren Zuwendungen dafür sorgen, dass die soziale Arbeit auf einer soliden finanziellen Basis steht. Einen zuverlässigen Rückhalt erfahre der Awo-Ortsverein durch den Rotary und Lions Club sowie von Firmen wie Vega und dem Patenverein Kinderlachen. Aktionen vom Club 82 und des Hausacher Gymnasiums waren hochwillkommen. Die Liste sei noch länger und „allen gilt ein großes Dankeschön“, betonte Haas.

Hausaufgabenhilfe findet an vier Nachmittagen statt

Eine Einladung erging an alle, die Begegnungsstätte in der Hauptstraße 97 zu besuchen. Die ergänzende Hausaufgabenhilfe an der Wilhelm-Hausenstein-Schule ist nach wie vor wichtig, ging aus dem Bericht von Eva Laumann, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, hervor. An vier Nachmittagen in der Woche wird den Grundschulkindern ermöglicht, Lesen und Rechnen zu üben sowie an Defiziten in Deutsch zu arbeiten.

Freie Zeit wird mit Spielen ausgefüllt, die die Feinmotorik und das soziale Miteinander stärken. „Die Maßnahme wird vom Land sowie der Stadt und der Firma Duravit bezuschusst, sonst könnte diese Aufgabe gar nicht geleistet werden,“ so Laumann.

Das steht 2026 an

Die Vorschau auf die Termine des ersten Halbjahres gab Hendrik Haas, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins, bekannt. Der Ortsverein der Awo Hornberg lädt ein auf Donnerstag, 12. Februar, von 15 bis 18 Uhr zur Fasnet in der Begegnungsstätte. Am Dienstag, 24. Februar, beginnt der Bauchtanzkurs. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07833/9 69 96 möglich. Die Awo-Landessammlung wird vom 17. März bis zum 22. März organisiert. Am 24. März ab 15 Uhr ist der Vortrag „Fit und mobil ins Alter“ (Gesundes Kinzigtal) in der Begegnungsstätte. Die Fahrt in den Frühling ist am 16. April anvisiert und das Wald- und Kinderfest am Gesundbrunnen am 14. Mai. Weitere Infos unter www.awo-hornberg.de.