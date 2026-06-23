Bürgermeister dagegen: Schuttern will Parkraumkonzept

Der Ortschaftsrat wünscht sich für die Unterdorfstraße, die Schutterer Hauptstraße und für die Straße Im Oberdorf klare Regelungen – der Bürgermeister hält dagegen.
Alle drei Straßen sind sehr stark frequentiert. Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer sprach von einem hohem Verkehrsaufkommen und von parkenden Fahrzeugen, die den Durchgangsverkehr in Schlangenlinien fahren ließen. Für die drei Straßen – Unterdorfstraße, die Schutterer Hauptstraße und für die Straße Im Oberdorf – wünscht er sich in Absprache und Zustimmung des Rates ein Parkraumkonzept. Vor allem sollte der Lkw-Verkehr durch diese drei Straßen gut fließen und das Gewerbegebiet „Im Segel“ ansteuern können. Ein Parkraumkonzept wäre für alle Verkehrsteilnehmer angenehmer,“ so Silberer.