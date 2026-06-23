Bürgermeister dagegen: Schuttern will Parkraumkonzept

Der Ortschaftsrat wünscht sich für die Unterdorfstraße, die Schutterer Hauptstraße und für die Straße Im Oberdorf klare Regelungen – der Bürgermeister hält dagegen.

Alle drei Straßen sind sehr stark frequentiert. Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer sprach von einem hohem Verkehrsaufkommen und von parkenden Fahrzeugen, die den Durchgangsverkehr in Schlangenlinien fahren ließen. Für die drei Straßen – Unterdorfstraße, die Schutterer Hauptstraße und für die Straße Im Oberdorf – wünscht er sich in Absprache und Zustimmung des Rates ein Parkraumkonzept. Vor allem sollte der Lkw-Verkehr durch diese drei Straßen gut fließen und das Gewerbegebiet „Im Segel“ ansteuern können. Ein Parkraumkonzept wäre für alle Verkehrsteilnehmer angenehmer,“ so Silberer.

Bürgermeister Erik Weide, der an der Sitzung teilgenommen hat, wird den Wunsch des Ortschaftsrats in die Verwaltung mitnehmen und dem Gemeinderat allgemein zur Abstimmung geben. Dennoch stellte das Gemeindeoberhaupt fest: „Langsam wird der Wunsch nach Parkraumkonzepten inflationär.“

Bürgermeister Weide äußerte sich kritisch zum Wunsch aus Schuttern

Am Beispiel der Hildastraße brachte Weide an, dass an markanten Stellen Schraffierungen ausreichten. Natürlich müsse rücksichtsvoll gefahren werden, das stehe außer Frage. Zu bedenken gab Weide aber: „Jedes Parkraumkonzept schafft Bürokratieaufbau. Noch mehr muss geregelt werden. Schließlich muss die Einhaltung des Konzeptes auch überwacht werden. Ich persönlich bin dagegen.“ Außerdem kosteten Markierungen Geld und müssten alle paar Jahre erneuert werden. Auch aus diesem Grund bringe er diesen Wunsch in den Gemeinderat. Ein Konzept müsste auch von einem Planer erarbeitet werden und die Ein- und Ausfahrten von Höfen berücksichtigen.

Schutterns Ortsvorsteher Silberer führte weiter aus: „Als in der Vergangenheit aus Rücksicht auf die Baumaßnahmen am Radweg, in der Unterdorfstraße ein Parkverbot herrschte, wurde nicht, wie befürchtet, in den anderen Straßen geparkt. Es wurde festgestellt, dass die Leute doch einen Hof haben und dort parken.“ Martin Buttenmüller (BfS) erklärte: „Mir würden Parkverbotsschilder reichen.“ Georg Kempf (BfS) brach eine Lanze für die Anwohner, die auch ihr Fahrzeug auf die Straße stellen müssten. Acht von zehn Räten haben für ein Parkraumkonzept gestimmt.

Parkraumkonzepte

Seit 2019 gibt es in der Hauptstraße von Oberweier von der Ecke „Oberschopfheimer Straße“ bis zur Römerstraße ein Parkraumkonzept. In Oberschopfheim in der Leutkirchstraße soll in den kommenden Wochen ein seit einigen Jahren bestehendes Parkraumkonzept umgesetzt werden. Ein weiteres Konzept ist für die Oberdorfstraße beim Landratsamt beantragt.