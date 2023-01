2 Peter Schuster und Bernadette Stritt sind guter Dinge und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Pfannes

Der Beginn ist ein erfreulicher im Ratszimmer von Herrenzimmern. Neues Jahr, neuer Bürgermeister und viel Zuversicht. Und langanhaltender Beifall: Als Peter Schuster die Verpflichtungserklärung unterschrieben und als er gesprochen hat.















Bösingen - Bürgermeister-Stellvertreterin Bernadette Stritt ist die Spielmacherin an dem Abend, an dem die Amtszeit von Johannes Blepp endet und gleichzeitig der Vorabend der acht Jahre ist, die sein gewählter Nachfolger Peter Schuster gestalten will. Humorvoll und zielgerichtet führt sie durch die Gemeinderatssitzung, die Bürgermeister a. D. Alfred Weiss, die Ehrenringträger der Gemeinde Roland Noder und Karl Kimmich, "Kümmerer" Klaus Müller und die vier Mannen an der Spitze der Feuerwehr um Kommandant Simon Vetter verfolgen.

Bernadette Stritt spricht über das Kommende und greift die Maxime von Peter Schuster im Wahlkampf auf: Ein Bürgermeister für alle zu sein. Es gelte nun, Brücken zu bauen und Gräben zu überwinden. Etwas, das nicht von heute auf morgen, jedoch mit Beharrlichkeit gelingen könne. Sie freue sich auf eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit". Sie wünscht Peter Schuster eine "glückliche Hand" bei seinen Entscheidungen. Und sie spricht über die besondere Stellung eines Bürgermeisters, der dem Gemeinderat und der Verwaltung angehöre.

Bernadette Stritt beschreibt das Gemeinderatsgremium als engagiert und diskussionsfreudig, sie verspricht wechselnde Mehrheiten, die sich an den Themen orientieren, und sie stellt die Verbindung des Gemeinderats zu den Bürgern her. "Die Entscheidungen, die im Rathaus getroffen werden, sind unmittelbar erlebbar."

Dienstjacke der Feuerwehr

Dann rückt die Amtsverpflichtung näher. Da es in der Gemeinde Bösingen – "noch" (Stritt) – keine Amtskette gibt (dafür eine Büttelschelle), erhält Peter Schuster die Dienstjacke der Feuerwehr. Dann spricht er die Verpflichtungserklärung nach ("So wahr mir Gott helfe") und unterschreibt sie. Beifall. Lang anhaltend.

Da Peter Schuster ausgestattet ist mit der Gabe, Worte wohlgesetzt zu wählen, vergehen die kommenden Minuten wie im Fluge. Er verspricht, sich nach Kräften für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Er freue sich, mit dem Gemeinderat die Aufgaben gemeinsam nach vorne zu bringen. Und Aufgaben gebe es eine Menge. An ihnen werde es nicht mangeln.

Erste Bestandsaufnahme

Während seines Urlaubs habe er bereits angefangen, sich kundig zu machen. Und nun werde eine Bestandsaufnahme folgen. Schritt für Schritt.

Als wichtige Themen bezeichnet Peter Schuster einige. Beim Komplex Heimat/Wohnraum dreht es sich um Kindergarten und Krippe, um lange Wartezeiten und den Ansatz, unkonventionelle Lösungsansätze zu finden, die nicht viel Geld kosten sollen. Der Schul- und Kulturausschuss soll am Montag, 23. Januar, tagen.

Beim Projekt "Heimat mit Zukunft" (Bösinger Straße 2) sei der nächste Schritt (die Investoren) vorgesehen. Eine Klausurtagung des Gemeinderats mit den Themen Bildung und Erziehung sowie Seniorenzentrum soll zeitnah nach der Fasnet erfolgen.

Vielzahl der Aufgaben

Die Gemeinschaft, die 41 Vereine der Gemeinde und das Ehrenamt bleiben im Fokus. Verbunden mit der Frage: "Was können und wollen wir an Unterstützung bieten?"

Die Fasnet, viele Mitgliederversammlungen und das Dorffest am ersten Juliwochenende (7./9.) in Herrenzimmern ermöglichen einen schnellen Einblick in den Motorraum der Gemeinde.

Als "sehr erfreulich" wird die Finanzsituation der Gemeinde wahrgenommen. Hilfreich für die größeren Investitionen wie den Kläranlagenzusammenschluss, den es zielstrebig anzugehen gelte. Nach der Übernahme des Ingenieurbüros Weisser und Kernl (Villingendorf) durch Gfrörer Ingenieure (Empfingen) sei an dieser wichtigen Stelle Kontinuität gegeben.

Peter Schuster verschweigt auch nicht, dass er in den vergangenen 14 Tagen auf "eine sehr engagierte Belegschaft" in Verwaltung, Bauhof, Kindergarten und darüber hinaus gestoßen sei.

Nun gelte es, Schritt für Schritt mit Zuversicht die Vielzahl der Aufgaben anzugehen. Und er bedankt sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Wieder erklingt Beifall. Lang anhaltend.

Am 14. Januar ab 18 Uhr

Nun kann die Arbeit beginnen. Doch nicht nur diese. Am Samstag, 14. Januar, lädt die Gemeinde zum Neujahrsempfang mit Amtseinsetzung des Bürgermeisters ab 18 Uhr in die Turn- und Festhalle Herrenzimmern ein.

Nach Sektempfang und Begrüßung sowie Bürgermeistereinsetzung durch die Bürgermeisterstellvertreterinnen Bernadette Stritt und Gudrun Müller spricht Landrat Wolf-Rüdiger Michel ein Grußwort. Weitere Grußworte folgen. Anschließend folgt die Sportlerehrung und die Ehrung verdienter ehrenamtlicher Leistungen.

Prosa am 26. Januar

Prosaischer wird es dann – sehr wahrscheinlich – am Donnerstag, 26. Januar, zugehen, wenn der Gemeinderat unter der Leitung von Peter Schuster tagt.