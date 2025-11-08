Bürgermeister am Limit: Wenn der Job zerstört – ein Alarmsignal aus dem Kreis Calw

Immer mehr Menschen macht die Last ihrer Aufgaben schwer zu schaffen. Im Kreis Calw traf das in diesem Jahr gleich drei Bürgermeister. Eine bedenkliche Entwicklung, meint unser Autor.
Als ich in dieser Woche am Dienstagabend bereits im Feierabend war, auf dem Sofa saß und eigentlich nicht mehr an Arbeit oder Nachrichten dachte, erreichte mich unerwartet doch noch eine Meldung – und was für eine: Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn kündigte an, zum 31. März zurückzutreten. Ein Paukenschlag. Denn eigentlich würde seine zweite Amtszeit noch bis 2031 dauern.