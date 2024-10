Bürgermeister Altensteig: „Kurzum ein Macher, der anpackt“

1 Landrat Helmut Riegger (links) ehrte Bürgermeister Gerhard Feeß aus Anlass des 40-jährigen Dienstjubiläums Foto: Köncke

Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß wurde bei der Sitzung des Gemeinderates für 40 Jahre Öffentlicher Dienst von Landrat Helmut Riegger geehrt.









Seit 1984 ist Gerhard Feeß in der öffentlichen Verwaltung tätig. Das 40-jährige Dienstjubiläum nahm Landrat Helmut Riegger zum Anlass, den Bürgermeister von Altensteig zu ehren und zu würdigen. Bei der Wahl am 2. Februar 2025 tritt der 59-jährige, studierte Verwaltungswirt nicht mehr an. Eröffnet wurde die Feierstunde im Bürgerhaus von der Bundessiegerin im Wettbewerb „Jugend musiziert“ , Antonia Emilia Körber, auf dem Marimbaphon.