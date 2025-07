Bürgermeister-Aktion in Schopfheim: Regenbogen am Rathaus als „Signal gegen rechts“

1 Regenbogenflagge am Schopfheimer Rathaus Foto: Anja Bertsch Die Regenbogenfahne flatterte am Dienstag am Schopfheimer Rathaus – laut Bürgermeister Dirk Harscher „als klares Signal gegen die AfD und dafür, dass wir bunt sind“.







Link kopiert



Hintergrund der Aktion war die Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Schopfheimer Stadthalle. Mit der Aktion solidarisierte sich Harscher mit dem Bündnis „Schopfheim bleibt bunt“, das in Vorfeld und Vorhof der AfD-Veranstaltung zur Gegenkundgebung aufgerufen hatte: „Das ist ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.“ Während die Regenbogenfahne am Rathaus am Mittwoch wieder bereits eingeholt war, soll sie am Friedhofs-Kreisel, zwischen den Fahnen der Schopfheimer Partnerstädte, Europa- und Deutschlandflaggen dauerhaft flattern – kündigt Harscher an. Grundsätzlich sei „alles Extreme“ für ihn tabu, ob von rechts oder links.