Bürgermeister agiert im Alleingang: Neuweiler hat einen neuen Slogan

1 „Natürlich liebenswert“ hieß bislang der Slogan der Gemeinde Neuweiler – das hat Bürgermeister Martin Buchwald jetzt quasi im Alleingang geändert. Foto: Thomas Fritsch Die Gemeinde hat einen neuen Slogan. Überlegt hat sich den Bürgermeister Martin Buchwald.







Als Bürgermeister Martin Buchwald Anfang Juni den Gemeinderat wegen des Baugebiets Steigäcker zu einer Sondersitzung einlud, tat er dies mit einem Brief. Das ist soweit nicht ungewöhnlich. Der neue Briefkopf auf dem Textstück war es hingegen schon. „Neuweiler - In the middle of THE WÄLD“ prangte darauf. Ein Bürger erkundigte sich in besagter Sondersitzung bei Buchwald nach dem Ursprung des Spruchs – und wie dieser auf einem offiziellen Brief der Gemeinde gelandet ist. „Da dürfen Sie sich an mich wenden“, gab Buchwald dem Bürger mit.