Ehemaliger Schramberger gewinnt Wahl in Bodelshausen

1 Noch-Amtsinhaber Uwe Ganzenmüller gratuliert Florian King und hat Blumen für dessen Frau Alissa. Foto: Privat

Schramberg hat ab Herbst einen neuen Bürgermeister in die Welt entsandt: Florian King ist mit großer Mehrheit in Bodelshausen gewählt worden.















Schramberg/Bodelshausen - Florian King wird der nächste Bürgermeister in Bodelshausen. Der in Sulgen aufgewachsene 32-Jährige (Schramberger Abitur-Jahrgang 2008) hat sich Ende Juni mit 78,1 Prozent der Wählerstimmen klar gegen seinen Kontrahenten, den Diplom-Geologen Michael Dietze (19,6 Prozent), durchgesetzt. Damit wird er ab 1. September Rathauschef in der 6000-Einwohner-Gemeinde im äußersten Süden des Landkreises Tübingen. Dort ist er bereits seit sechs Jahren als Hauptamtsleiter tätig. Sein Noch-Chef und Vorgänger Uwe Ganzenmüller hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Fairer Wahlkampf

King, der nach seinem Abitur die klassische Verwaltungskarriere mit einem Studium in der Kehler Hochschule gestartet hatte, freute sich nach der Wahl über einen sachlichen und fairen Wahlkampf, in dem jeder seine Stärken hervorgehoben habe statt gegen den Gegner zu schießen. Einziger Wermutstropfen: Die Wahlbeteiligung war mit knapp 32 Prozent recht gering. "Besser 80 von 35 Prozent als 35 von 80 Prozent der Stimmen", lautet dazu sein pragmatisches Fazit.