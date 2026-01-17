Bürgermedaille Rottweil: Für was Peter Huggers Herz schlägt

Für sein jahrzehntelanges Engagement als Stadtführer sowie im kirchlichen und im kulturellen Bereich wurde Peter Hugger mit der Bürgermedaille der Stadt Rottweil ausgezeichnet.
„Über die Bürgermedaille habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung“, sagt Peter Hugger dankbar und betont, dass er am Ehrenamt besonders die „Verbindung mit vielen anderen ehrenamtlich Tätigen“ schätze und die gemeinsamen Aktivitäten. „Das Miteinander gestalten für ein gemeinsames Ziel macht Ehrenamt für mich aus“, ergänzt er.