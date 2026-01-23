Bürgermedaille in Rottweil: Von Frosch bis Hornisse – Bernd Franz kennt sich überall aus

Beim Bürgerempfang der Stadt wurde Bernd Franz für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Natur- und Artenschutz mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.
Wenn es um Natur- und Artenschutz geht, dann macht ihm so schnell keiner was vor. Denn Bernd Franz kennt sich nicht nur in der Theorie bestens aus, sondern weiß ganz genau, wo rings um Rottweil welcher Frosch, welche Kröte und welcher Schmetterling lebt. Tiere und Pflanzen haben ihn bereits in Kindertagen interessiert und fasziniert. Und diese Faszination ist geblieben. Seit mehr als 40 Jahren ist er Mitglied im Naturschutzbund (Nabu) Deutschland, seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender der Nabu- Gruppe Rottweil und Umgebung.