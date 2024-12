Bürgerkrieg: Syriens Ministerpräsident: Sind bereit zur Machtübergabe

1 Was von der Assad-Regierung in Syrien bleibt, ist völlig offen. (Archivbild) Foto: Omar Albam/AP/dpa

Während Syriens Machthaber Assad eilig das Land verließ, blieb sein Ministerpräsident offenbar zurück. Dieser gibt sich nun kooperativ und will sogar mit der Opposition zusammenarbeiten.









Damaskus - Syriens Ministerpräsident Mohammed al-Dschalali ist nach der Flucht von Machthaber Baschar al-Assad eigener Darstellung zufolge im Land geblieben und will bei einem Machtwechsel kooperieren. "Wir sind bereit, (die Macht) an die gewählte Führung zu übergeben", sagte Al-Dschalali in einer Videobotschaft, die er laut eigener Aussage in seinem Zuhause aufzeichnete. Über diese Führung müsse das Volk entscheiden. "Wir sind bereit, sogar mit der Opposition zusammenzuarbeiten."