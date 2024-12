Bürgerkrieg: Syrien: Aufständische wollen offizielle Übergabe der Macht

1 Die Zukunft Syriens ist nach der Flucht von Machthaber Assad völlig offen. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Zumindest ihren öffentlichen Äußerungen nach streben die Aufständischen in Syrien einen geordneten Machtwechsel an. Rebellen-Anführer Al-Dschulani tritt dabei zunehmend mit bürgerlichem Namen auf.









Link kopiert



Damaskus - Das Rebellen-Bündnis in Syrien will nach Worten des Anführers Abu Mohammed al-Dschulani die Macht friedlich übernehmen. Öffentliche Einrichtungen in der Haupstadt Damaskus "werden bis zur offiziellen Übergabe unter Aufsicht des früheren Ministerpräsidenten bleiben", teilte Al-Dschulani in sozialen Medien mit. Militärischen Kräften sei es strikt verboten, sich diesen Einrichtungen zu nähern, auch Schüsse dürften nicht abgegeben werden.