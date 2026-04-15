Bürgerkrieg im Sudan: Sudan-Konferenz sucht Wege aus der humanitären Katastrophe

Kann es von Berlin aus Schritte zu einer Waffenruhe im Bürgerkriegsland Sudan geben? An der Spree geht es um Diplomatie, Hilfszusagen und einen zivilen Weg aus der Krise.
Berlin - Drei Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs im Sudan nehmen Spitzenpolitiker aus Europa und Afrika sowie Vertreter ziviler Gruppen einen neuen Anlauf hin zu einer Friedenslösung für den blutigen Konflikt. Die internationale Sudan-Konferenz in Berlin soll auch dafür sorgen, dass die laut UN aktuell größte humanitäre Krise weltweit angesichts der Kriege im Iran und der Ukraine nicht aus dem Blick der Öffentlichkeit gerät. Ein Durchbruch hin zu einem Waffenstillstand wird nicht erwartet.