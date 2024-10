Bürgerinitiative lässt nicht locker: Neue Kritik am Bau von 41 Wohnungen in Lahr

Neue Kritik am Bau von 41 Wohnungen in Lahr

1 Die Lahrer Hochstraße ist ein Nadelöhr für den Verkehr. Anwohner befürchten, dass sich die Situation durch eine weitere Bebauung noch verschlimmern wird. Foto: Wendling

Bevor der Bebauungsplanentwurf am kommenden Montag im Lahrer Gemeinderat beschlossen werden soll, meldet sich noch einmal die BI Lebenswerte Hochstraße zu Wort. Die Anwohner fordern die Ratskollegen auf, auch diese Beschlussvorlage abzulehnen.









Die Hochstraße liegt etwa 500 Meter nördlich des Stadtzentrums, zwischen der Burgheimer Straße und der Obertorstraße. Das Areal in Hanglage sei geprägt durch hochwertige Villenbauten der Jahrhundertwende und moderne Einfamilienwohnhäuser, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat, der am Montag den Entwurf zum Bebauungsplan und seine Offenlage billigen soll. Es geht darum, der Gemibau den Weg freizumachen für den dort geplanten Bau von vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 41 Wohnungen.