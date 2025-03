Bürgerinitiative Keltenberg: Änderungen bei einer Institution in Dietingen

Vor einer wegweisenden Mitgliederversammlung steht die Bürgerinitiative Keltenberg. Themen am Freitag, 21. März, ab 20 Uhr in der Zehntstube der Zehntscheuer Dietingen sind vor allem eine Satzungsänderung und das 35. Jubiläum.

Der Antrag zur Satzungsänderung umfasst Paragraph 16, Ziffer 2. Ergänzt werden soll folgende Passage: „Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigender Zwecke fällt das Vereinsvermögen der Gemeinde Dietingen zu, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.“

Hauptziele längst erreicht

Die Bürgerinitiative Keltenberg (BIK) hat laut Mitteilung ihre Hauptziele seit 1999 erreicht: die Vermeidung der Keltenberg-Erweiterung und Müllverbrennung auf dem Berner Feld sowie Reduzierung des Müllaufkommens. Deshalb seien bereits 1996 die etwa 280 Mitglieder beitragsfrei gestellt worden.

Lesen Sie auch

Da die BIK alle zwei Jahre gegenüber dem Finanzamt wegen der Anerkennung der Gemeinnützigkeit Rechenschaft detailliert über die Finanzen über Steuerberater und Anwalt Peter Sauset ablegen musste, habe sie keine Veranlassung gesehen, aus rein formalen Gründen die Mitglieder einzuberufen. Die Gemeinnützigkeit sei Jahr für Jahr vom Finanzamt verlängert worden.

Pflege der Obstbäume

Wie in der Gemeinde gut bekannt, pflegt die BIK seit mehr als 30 Jahre Obstbäume auf der Gemarkung Dietingen-Ort. Seit 2003 sorgt die BIK für die von ihr selbst gepflanzten etwa 150 Obsthochstammbäume am Bittelbrunnen, Wildgehege. und Tiersteinweg. „Das ist ein Novum einer Bürgerinitiative, die nach Erreichung der Hauptziele weiterbesteht und Verantwortung übernimmt, was sie auf Gemeindegrund gepflanzt hat,“ stellt der Vorstand fest.

Nur für die Satzung

Bedingt durch eine Gesetzesänderung muss die BIK die Satzung ändern. Das Finanzamt verlangt, dass durch die Mitgliederversammlung genau bestimmt werden müsse, wer im Falle einer Vereinsauflösung das Vereinsvermögen erhalten solle.

Die BIK ist Eigentümer eines Grundstücks am Keltenberg. Mitten in der ursprünglich geplanten Deponieerweiterung an der Gemarkungsgrenze zu Rottweil. Zwischenzeitlich sei abgestimmt, dass die BIK im Auflösungsfalle das Vereinsvermögen einschließlich des Grundstücks, ein anerkannte Naturdenkmal, der Gemeinde Dietingen überlassen wolle.

Die BIK betont, dass die Aktiven derzeit keine Vereinsauflösung beabsichtigen und die Baumpflegemaßnahmen in der bewährten Form weiterführen wollen.

Peter Sauset und Bernd Rieble absolvieren derzeit die Ausbildung zum anerkannten Baumwart und können dann den erfahrenen Baumwart Wolfgang Weber noch fachkundiger unterstützen.

Wichtig: Wertschätzung

35 Jahre Bürgerinitiative Keltenberg ist ein Jubiläum, das die BIK um Albert Scheible, Vereinsgründer und seit 35 Jahren Vorsitzender, sowie Peter Sauset, von Anfang an Stellvertreter, ermutigt, das Ehrenamt fortzuführen zum Wohl ihres Streuobstbaumbestandes. Das 35. Jubiläum bedeutet der BIK auch eine Wertschätzung der mehr als 30-jährigen Baumschneideaktivitäten zum Wohl der Gemeinde.

Neben der Verhinderung eines riesigen Müllberges am Ortsrand sorgen die Aktiven jedes Frühjahr mit für ein aufblühendes Dietingen und erwirtschaften im Herbst eine Obstertrag, der teils der Allgemeinheit zu Gute kommt.