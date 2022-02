Das eigentliche Problem am Schönblick in Sulgen gar nicht verstanden

2 So soll das Neubauprojekt auf dem Schönblick aussehen. Foto: Heß

Mit einer Stellungnahme hat sich die Bürgerinitiative Schönblick in Sulgen an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem die Vertreter des Bauherrn ihre sicht der Dinge vorgestellt hatten.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - "Wenn man als Anlieger des Schönblick die ›Stellungnahme der Bauherren‹ liest muss man sich zunächst überlegen, von welchen Emotionen man in diesem Moment heimgesucht wird, schreibt die Initiative. Zunächst scheine das Wort "perplex" ganz passend.

Allerdings wende sich nicht der Bauherr zu Wort, sondern die "alteingesessene Unternehmerfamilie Faist" lasse sich von einem Anwalt und ihrem Architekten vertreten.

Bislang ohne Anwälte

Die Bürgerinitiative (BI) habe sich bisher in der Kommunikation nicht durch Anwälte vertreten lassen. Schließlich wolle man gerade keine Aggression schüren. Die Mitglieder der BI hätten sich immer offen, mit Namen und Gesicht geäußert.

Dieses Vorgehen, so heißt es weiter, ziehe sich jedoch schon seit Monaten und sei typisch für den Bauherren. "Die BI hatte die Familie Faist mehrfach gebeten in einpersönliches Gespräch einzutreten. Auch auf die Einladung der Stadt Schramberg in die Aula zur Bürgerinformation kam eine Absage. Mehr als eine schriftliche Stellungnahme mit der freundlichen Genehmigung an die Oberbürgermeisterin diese verlesen zu dürfen war nicht drin."

Unangemeldete Besuche

Unangemeldete Besuche bei einzelnen Anwohnern am Samstagmorgen um 8.30 Uhr ohne Terminankündigung ersetzten kein angemessenes Gespräch, betont die BI. Und: "Wie schreiben die Bauherren?: Einer sachlichen Diskussion würde man sich nicht verschließen? Dazu muss man sich aber erst einmal der Diskussion per se stellen."

Betrachte man die Einlassung der Vertreter, also dem Anwalt und dem Architekten bekomme man den Eindruck, dass erneut kein Verständnis für die Anwohner vorhanden ist. Inzwischen hätten sich weit über 200 Bürger gegen diese Art der Bebauung in Schramberg und Umgebung ausgesprochen und täglich würden es mehr.

Es geht nicht um die Aussicht

"Es geht doch nicht darum, dass die Anlieger ihre Aussicht erhalten wollen, es geht vielmehr um die Tatsache, dass Geschoßwohnungsbau in einer historischen Siedlung schlicht und einfach fehl am Platz ist."

Zu den Vollgeschossen behaupte der Architekt, der Bebauungsplan hätte drei Vollgeschosse hergegeben? Hier müsste man als Leser der Aussage wohl das Gefühl hegen "belogen" zu werden. Der runde Kreis mit den zwei Strichen im Bebauungsplan zeige eindeutig, dass nur zwei Vollgeschosse möglich sind.

Öffentlich gegen Art der Bebauung ausgesprochen

Die Kernbotschaft sei, dass der Bebauungsplan bereits seit 1999 besteht und bereits dort der Wunsch nach mehr Wohnraum bestand. "Richtig ist", so die BI, "dass die Bürger im damaligen Bebauungsplanverfahren alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben diesen Bebauungsplan zu verhindern. Auch damals haben sich die Bürger öffentlich gegen diese Bebauung ausgesprochen." Der Gemeinderat habe damals den Plan gegen den Wunsch der Bürger (und des damaligen Eigentümers) genehmigt. Auch hier sollte man sich mit der Geschichte des Schönblicks beschäftigen, um den tatsächlichen Wunsch der Bürger zu verstehen.

Das die Bauherrschaft nun "überrascht" sei, wecke erneut komische Emotionen. Als Schramberger Unternehmerfamilie sollte man wissen, dass nunmehr seit 23 Jahren und bisher erfolgreich gegen diese Bebauung vorgegangen worden sei.

Muss optisch ins Umfeld passen

Die Bürgerinitiative habe mehrfach betont, dass eine Bebauung grundsätzlich zu begrüßen ist. Diese müsse sich jedoch optisch ins Umfeld einfügen, "was nun definitiv nicht der Fall ist." Die Behauptung, dass es an bezahlbarem Wohnraum mangle sei ein weiteres Argument, welches wohl mit dem Begriff "unsinnig" belegt werden könne. Die Bevölkerung der Stadt Schramberg wachse seit Jahren nicht. Gehe man durchs "Städle" sehe man Leerstand, wohin man schaue. Der Wohnraum in Schramberg sei nicht knapp, sondern vorhanden, aber derzeit nicht verfügbar. Warum dies so sei, da könnte man ein Buch darüber schreiben.

Erschließungskosten Teil der Diskussion

Laut BI "mutmaßt" der Anwalt Hörnisch, dass die Erschließungskosten das Brennpunktthema seien. Hier könnte man den Beweis ableiten, dass man eben gerade nicht mit den Anwohnern spricht, denn dann müsste man keine Mutmaßungen anstellen. "Die Erschließungskosten sind Teil der Diskussion aber nicht der Schwerpunkt. Im Übrigen ist die Behauptung mal wieder falsch, dass Anwohner der Straße keine Erschließungskosten bezahlen müssen. Richtig ist, dass diese im Moment nicht zu entrichten sind. Deren Fälligkeit hängt jedoch von der Fertigstellung des Gehweges ab," schreibt die BI weiter.

Hierzu habe die Familie Faist bereits ihren entsprechenden Teil beigetragen und den Grundstücksteil für den Gehweg (zugegeben auf Verlangen der Stadt und nicht freiwillig) verkauft.

Stundung kein Überprüfen

Über die Höhe der Erschließungskosten habe die Stadt einen gewissen Freiraum. Der Appell der BI an die Stadt ist hier lediglich die Spielräume im Sinne der Bürger zu prüfen. "Eine Stundung über zwei Jahre ist wohl kein wirkliches Entgegenkommen und ernsthaftes Überprüfen?"

Abschließend möchte sich die BI von den Äußerungen der Bauherren distanzieren, wonach es "persönliche Angriffe" gegeben haben soll. Diese martialische Begriffswahl befremde. "Entartete Bebauung" sei als Angriff zu werten? "Bemüht man den Duden zum Begriff „entartet“ wird man mit der Definition konfrontiert, dass etwas in negativer Weise von der Norm abweicht. Richtig, genau das will die BI ausdrücken", steht weiter in der Stellungnahme.

Der geplante Geschoßwohnungsbau weiche von den "normalen" Häusern im Wohngebiet in negativer Weise ab.

„Traurig“ als Emotion

Zu Beginn, so die BI, habe diese die Frage aufgeworfen, welche Emotionen mit dem Lesen des Artikels verbunden werden könnten. "Man müsste wohl den Begriff "traurig“ verwenden. "Die alteingesessene Unternehmerfamilie Faist, welche sich dem persönlichen Gespräch und der sachlichen Diskussion immer verweigert hat, sollte die Bürger über ihren Anwalt und Architekten nicht mit Äußerungen konfrontieren lassen, die deutlich erkennen lassen, dass man das eigentliche Problem gar nicht verstanden hat (oder eben auch nicht verstehen will)", heißt es abschließend.