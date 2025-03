Die Gemeinden Oberndorf und Fluorn-Winzeln planen ein gemeinsames Windparkprojekt östlich von Fluorn-Winzeln mit fünf neuen Anlagen mit Gesamthöhe von rund 260 Metern. Ein weiterer „Park“ soll nordwestlich von Fluorn mit sieben Windkrafträdern von 280 Metern Höhe entstehen.

Zusätzlich sollen die bislang bestehenden Windräder östlich von Fluorn repowert werden – eines davon sei bereits beauftragt – mit mehr als 240 Metern Höhe. „Also alle 14 Giganten, weit sichtbar über die durchschnittliche Höhe eines Einfamilienhauses von acht bis zehn Metern und die jeweiligen Gemeindegrenzen hinweg: Waldmössingen, Hochmössingen, Beffendorf, Peterzell, Rötenberg“, heißt es in einer Pressemitteilung der neu gegründeten Bürgerinitiative

Bau soll verhindert werden

Am 11. März habe sich die Bürgerinitiative „Windkraft-Zweifler Fluorn-Winzeln und Umgebung“ gegründet. Ziel der Initiative sei es, den geplanten Bau der zusätzlichen Windkraftanlagen in der Region zu verhindern, so heißt es in der Mitteilung. Und: „Sie will die Bürger informieren und über den Planungsstand auf dem Laufenden halten, damit sie die Kosten und Nutzen der Planungen abwägen können.“

Die Mitglieder der Bürgerinitiative gehen laut eigener Aussage nicht davon aus, dass die geplanten Anlagen wirtschaftlich betrieben werden können. Wer die Initiative unterstützen möchte, kann sich bei Thomas Werner (wg.123@t-online.de) melden. Nähere Informationen gibt es zudem auf der künftigen Homepage der Initiative „zw-fluwi.de“ (momentan noch im Aufbau) oder unter der E-Mail-Adresse wz-fluwi@web.de.